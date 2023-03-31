Открыта регистрация для участия в Музейном воскресенье в мае и июне

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя отметил, что акция остается очень популярной. „Радует и то, что обе наши первоначальные цели – предложить возможность посещения музеев тем, для кого стоимость билета является препятствием, а также привлечь внимание к деятельности музеев – достигнуты. Мы постоянное корректировали организацию мероприятия, что сделало посещение музеев еще более качественным. В числе прочего себя оправдала и система предварительной регистрации, мы продолжим ее применение и впредь“, - сказал Оя.

Начиная с февраля 2023 года в Музейное воскресенье можно бесплатно по предварительной регистрации посетить следующие филиалы Таллиннского городского музея: Таллиннский музей городской жизни, Музей фортификаций Кик-ин-де-Кёк, Музей фотографии, Таллиннский русский музей, Музей Каламая, Дом Петра I. Детский музей Мийамилла в этом году закрыт на обновление экспозиции.

В связи с повышенным интересом со стороны посетителей помимо введения предварительной регистрации появилась также необходимость в привлечении волонтеров. „К нашей волонтерской программе присоединились 48 человек разного возраста, которых объединяет желание посвятить свое свободное время добровольческой работе в семи филиалах городского музея, - сказала директор Таллиннского городского музея Хели Нургер. – Активным волонтерам мы также предлагаем возможность посещения музеев и участия в их разнообразной программе не только в Музейное воскресенье и обсудить с посетителями увиденное“, - сказала Нургер.

Без предварительной регистрации в это воскресенье можно посетить музеи Таллиннского литературного центра в Кадриорге: Музей Вильде (Рохелине аас, 3), Музей Таммсааре (Койдула, 12а), Музей Мати Унта (Койдула, 17). Также без регистрации можно посетить галерею культурного центра „Кая“ (Вильде теэ, 118), посетительский центр Таллиннского Певческого поля (Нарвское шоссе, 95), Ласнамяэский павильон Таллиннского дома искусства (Коорти, 24), Ныммеский музей (Яама, 18).