В Туркменистане строят новый город Аркадаг, который "должен поразить всех красотой и технологиями"

В марте экс-президент сообщил, что строительство первой очереди города Аркадаг завершено и ведется подготовка к церемонии открытия. Сердар Бердымухамедов поручил создать оргкомитет и дал необычное поручение главе МИД страны — изучить вопрос внесения города в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают „Хроники Туркменистана“ .

Найдется в городе место и достопримечательностям. В Аркадаге построят (или уже построили) монумент со статуей „знаменитого скакуна Акхана“ — любимого коня экс-президента. Высота памятника составит 31 метр. Также новый город вместит в себя мечеть на 5500 человек и детский центр. В рамках второй очереди строительства возведут школы, детсады, больницы, здания пожарной службы, железнодорожный вокзал и автостанцию. Также будет создана промзона с предприятиями текстильной, легкой и пищевой промышленности.

На первом этапе застройки на площади около 700 га собирались возвести 384 объекта, в том числе – 258 жилых домов. Местные СМИ называют Аркадаг „умным“ городом, где, например, светофоры „управляются посредством цифровых технологий“, а урны „способны сообщать в соответствующую службу о своем заполнении и управляться при помощи цифровых технологий“. Бердымухамедов-старший также поручал сделать новый город экологически чистым — в частности, использовать солнечные батареи, электротакси и электробусы.

В апреле 2019 года Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии закладки строительства, а через полгода начались работы. Новый город планировалось построить на территории 950 га, и ради проекта вырубили 135 га садов, где выращивались знаменитые „чулинские“ яблоки, а также уничтожили 170 га виноградников.

Бердымухамедов занимал пост президента Туркменистана 15 лет, а преемником аркадага в 2022 году стал его сын Сердар, победивший на досрочных выборах. Он и предложил вынести вопрос названия нового города на всенародное обсуждение. Однако еще до этого журналисты сообщали , что город назовут в честь Гурбангулы Бердымухамедова, пишет "Моя Планета" .

„Первый этап строительства города Аркадаг стоит 3,3 миллиарда долларов, - сообщил Дерягельди Оразов, чиновник, возглавляющий государственный комитет, отвечающий за его строительство. - По нашим оценкам, второй этап обойдется примерно в 1,5 миллиарда долларов“, пишет BBC .

Туркменская версия „потемкинской деревни“?

Сердар Айтаков, публицист, BBC

Всем в Туркменистане понятно, что строительство города Аркадаг является сугубо идеологическим проектом самого Аркадага и его ближайшего окружения, которые лепят из него сакральную и ставшую при жизни исторической для всех туркмен фигуру, проявившую большие способности (на самом деле - это не так) по управлению государством.

Бердымухамедову-старшему уже не хватает простого прижизненного гипертрофированного культа личности, он уже задумался о вечном и о своем месте в истории, причем значимость в истории ему нужна именно сакральная, не подвергаемая сомнению - ни людьми, ни временем.

Город Аркадаг стоит в череде других высокозатратных проектов с очень сомнительной целесообразностью, как по времени, так и по пространству. В этом ряду стоит бывшая любовь Аркадага-человека - курорт на берегу Каспийского моря под названием „Аваза“.

Правда, любовь к „Авазе“ падает вместе с уровнем Каспийского моря - в некоторых местах море отступило на 100-150 и более метров от построенной инфраструктуры, что во многом обесценивает его в качестве морского-приморского курорта.

Рассчитанный на 70 тыс. жителей, город не имеет поблизости такого количества производств и просто - рабочих мест, чтобы обеспечить „шаговую доступность“ работа-жилье. Значит, это будет очередной проект для „новой элиты“ - представителей номенклатуры и высшей и средней бюрократии Ахалского региона, причем подобных „элитных“ районов в самом Ашхабаде уже построено несколько.

Концепция „умного города“, за счет использования которой город Аркадаг хотят выдвинуть для занесения в Книгу рекордов Гиннеса, самим Аркадагом (человеком) не поясняется: город слишком мал для организации действительно умной системы движения транспорта, возможно, под этим часто подразумевается „безопасность“, для чего город насыщается огромным количеством камер наблюдения и прочими датчиками.

Но концепция „умного города“ никак не соотносится с технологическими решениями „умного дома“ - новые гаджеты - кондиционирование, обогрев, освещение, даже пылесосы и прочие „умные“ приборы, становятся „умными“ при подключении к интернету, а вот это уже вопрос политический, интернет в Туркменистане урезан до совсем неприличного уровня, часто превращая даже самые современные гаджеты в мало функциональные электрические приборы прошлых поколений.

Огромный комплекс спортивных сооружений, построенный к Азиатским играм (2017) стоит, запертый на ключ и лишь поедает специально выделенную графу в бюджете на его содержание - сам Туркменистан отказывается от проведения соревнований, оргкомитеты других стран просто отказываются проводить их в Ашхабаде исходя из проблем логистики, неблагоприятной погодной и политической, а также финансовой среды для соревнований.

Это же относится и к городу Аркадаг, заложенному еще в качестве „Ахал-сити“, столицы центрального региона страны (Ахала). Еще на проектном этапе необходимость в нем вызывала вопросы, а уж такое масштабное строительство - тем более.