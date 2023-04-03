Радикальные грезы о будущем украинского авангарда: новая выставка в Художественном музее KUMU

Экспозиция состоит из более сотни произведений: картины и рисунки, образцы графического оформления книг и плакатов, эскизы театральных костюмов и декораций, дополняют видеоматериалы, исторические фотографии и реконструкции – как в технике вышивки, так и 3D-моделирования. Документальные кадры исторических „мест силы“ и две мультимедийные инсталляции помогают зрителю прочувствовать украинский авангард и в сегодняшнем контексте.

„В нашем исследовании футуризм представляется не просто конкретным направлением в искусстве, но скорее революционным импульсом. Посредством лозунга „Мегаполис, машина, масса“ украинский футуризм отражает динамику перемен того периода, играя важную роль в развитии мирового искусства. Выставка в Мистецькому арсенале завершилась накануне полномасштабного вторжения России, а нападение российских войск в свою очередь кардинально изменило всемирный контекст. Поэтому и фокус проекта, представленного в KUMU, сместился на суверенность украинского футуризма. В 1920-е годы украинские футуристы подчеркивали идентичность своей страны и народа. После столетий под властью Российской империи они особенно трепетно относились к вопросам национально-культурной независимости. Таким образом, созданный для публики Эстонии проект „Футуромарення“ не просто знакомит с художественным явлением, а рассказывает об Украине, ее наследии и идентичности. Это наша история Украины, рассказанная от первого лица. В то же время мы рассказываем историю, еще не отошедшую в прошлое“, – комментирует одна из кураторов выставки, Ольга Мельник.

Вошедшие в экспозицию произведения – радикальные грезы о будущем в живописи и киноискусстве, сценографии, архитектуре и литературе Александры Экстер, Давида Бурлюка, Василия Ермилова и многих других выдающихся авторов – поступили из музеев, которые продолжают свою работу и во время войны, находясь под непрерывными атаками России. Выставка является попыткой постколониальной критической переоценки истории русского и западного авангарда и подчеркивает особенности украинской художественной жизни в контексте мировых художественных процессов первых десятилетий ХХ века.

„Эта выставка состоялась лишь благодаря сотрудничеству множества учреждений, музеев и частных инициатив. Иногда у нас возникали сомнения, удастся ли реализовать проект, ведь, удастся ли реализовать проект, поскольку представленные экспонаты выставки относятся к коллекциям, которые находятся в условиях постоянной военной агрессии со стороны России. Несмотря на все это, мы все вместе с командой KUMU гордимся нашим сотрудничеством: общность интересов и добрая воля, желание делиться и описывать позволило создать „Футуромарення“ и вместе поверить в будущее“, – отмечают кураторы выставки.

„Мыстецький арсенал и украинские музеи, объединившие свои силы для подготовки выставки, считают неоценимой помощь эстонских коллег. В течение всего процесса мы ощущали их поддержку и понимание того факта, что мы относимся к европейскому культурному пространству. Нам было очевидно, что драматические биографии и творческие поиски наших художников, а также их наследие считаются ценными. Мы бесконечно счастливы, что можем рассказать свою историю сами, не в том империалистическом ключе, в котором она подавалась предыдущим поколениям“, – объясняет генеральный директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Люта.

„История украинского авангарда – это опыт, которому можно сопереживать, ведь у него много общего с созданием эстонского государства и нашими поисками идентичности как эстонцев и европейцев. Выставка украинских художников, несомненно, является и жестом солидарности, возможностью выразить поддержку украинскому народу, коллегам и художественным институциям. Знакомя зрителя с ценной частью их авангардного наследия, мы одновременно предоставляем ему безопасное место временного хранения в Эстонии“, – комментирует Кади Полли, директор Художественного музея KUMU.

В субботу, 8 апреля, в рамках первого дня работы выставки состоятся мероприятия для публики. Посетители смогут принять участие в мастер-классах для различных возрастных групп и экскурсиях с кураторами из Мистецького арсенала. В атриуме KUMU Янек Мурд выступит с музыкальными произведениями, посвященными Украине. Для украинских военных беженцев при предъявлении документа о гражданстве вход в музей бесплатный.

В рамках программы для публики запланирован показ фильма Дзиги Вертова „Одиннадцатый“ (1928). Этот фильм – первый эксперимент Вертова в создании авторского киноязыка, независимого от языка театра и литературы. Сеанс состоится 10 мая в 18:00 в аудитории KUMU. Подробная программа для публики размещена на сайте музея.

Выставка открыта до 10 сентября 2023.