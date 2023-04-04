„Источники бессмертия“ и настоящая вода Боржоми: бальнеологические курорты Грузии. Личный опыт и впечатления
Грузия славится своим гостеприимством и радушием. Из дома грузина практически невозможно выйти, как это советуют специалисты по правильному питанию — „с лёгким чувством голода“ и трезвым. Даже в микроавтобусе, который встречает гостей в аэропорту, есть столик. Угощать вас могут начать прямо с первых минут путешествия, пишет Chayka.lv.
В том числе и поэтому важно знать, что отдых в Грузии может быть не только незабываемым в плане гастрономических удовольствий, но и полезным для души и тела. В этом „Чайка“ убедилась, побывав в феврале этого года в грузинском пресс-туре, организованном компанией TravelBlog Baltic и посвящённом бальнеологическим курортам и спа-отелям Грузии.
Наше путешествие началось с Кутаиси — именно сюда мы прилетели на самолёте из Риги. По ценам надо смотреть актуальную информацию в интернете, так как они меняются в зависимости от разных причин. Но могу сказать, что в самолёте я познакомилась с грузином, который живёт в Тбилиси, а работает в Вильнюсе. Так вот, он из Вильнюса приехал в Ригу, чтобы отсюда лететь в Кутаиси, а потом ехать в Тбилиси, так как, по его словам, такой вот кручёный маршрут обошёлся ему гораздо дешевле, чем прямой рейс Вильнюс-Тбилиси.
Кутаиси удобен ещё и потому, что оттуда легко и удобно добираться в город, который я бы очень советовала всем посетить — Батуми, до него около 160 км, а также в Боржоми — примерно 130 км.
А ещё в Кутаиси, перед тем, как отправиться в Цхалтубо — именно там мы посетили первый бальнеологический курорт, мы успели побывать на живописном местном рынке. Огромное множество приправ и пряностей, среди которых совершенно потрясающая сванская соль, ожерелья из сушёной хурмы, чурчхела — нанизанные на нитку орехи в загущённом соке, тклапи — грузинская пастила, и гозинаки — грузинская сладость из грецких орехов и мёда, а также много-много разных вкусностей, которые здесь, кстати, можно купить дешевле чем в Батуми или в Тбилиси.
„Источники бессмертия“ с уникальной водой
Цхалтубо расположен всего в 8 км от Кутаиси. Добраться до него — множество способов, от рейсовых автобусов до такси, которое стоит совсем недорого.
Бальнеологический курорт в Цхалтубо уже славится своими радоновыми источниками уже много сотен лет — уже в XII—XIII веках город упоминается как лечебный пункт.
Минеральная вода круглый год имеет естественную температуру 33-35 градусов. А ещё важно, что воды эти считаются слабо-радоновыми, поэтому не противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Местные радоновые минеральные воды называют „Источником бессмертия“. Не случайно самый известный здесь Источник № 6 был построен специально для Сталина и так и называется — „Источник Сталина“. „Сталинский люкс“ сохранился до сих пор. Он не работает, но его показывают туристам.
Но, честно говоря, более сильное впечатление на европейского туриста, как мне кажется, производит корпус с Источником №2. Это отреставрированный, современный комплекс, где можно с комфортом отдохнуть и заняться своим здоровьем в реабилитационном центре „Be healthy“. На самом современном медицинском оборудовании здесь работают высококвалифицированные специалисты.
„Место, где живут олени“
Второй, совершенно потрясающей бальнеологической остановкой в нашем пресс-туре стал курорт Саирме — современный, комфортабельный спа-комплекс и два отеля — Sairme resort и New Sairme. Он находится в очень красивом месте — в горах, на высоте 950 метров над уровнем моря. Виды здесь невероятные. А ещё здесь я впервые в своей жизни плавала ночью под звёздным небом в окружении заснеженных горных вершин в открытом бассейне. Вода тёплая — около 40 градусов. Это было просто потрясающе!
Саирме, в переводе с грузинского, означает „место, где живут олени“. По красивой легенде это место обнаружили охотники, которые шли по следу раненого оленя — он и привёл их к живительному источнику. Потом, как рассказывали нам за ужином менеджеры отеля, местные пастухи обратили внимание, что в нескольких километрах от родника трава круглый год была зелёной — снег очень быстро таял. Тайну раскрыли в 1920-х годах, когда геологи обнаружили здесь горячую минеральную воду.
Оленей, правда, мы там не видели. Как и не видели их и менеджеры отеля.
Надо отметить, что в гостиницах здесь минеральной воды нет. Особенность радоновых вод в том, что их нельзя перемещать, они теряют свою ценные свойства. Поэтому лечебные комплексы расположены прямо на источниках. В Саирме пять источников минеральных вод и один термальный.
Вода в каждом источнике обладает особыми свойствами и лечит определённые заболевания. Поэтому в Саирме работает поликлиника, специалисты которой проведут обследования и назначат каждому то, что ему необходимо.
Кроме лечения и СПА-процедур здесь есть и другие развлечения — можно отправиться в тур на внедорожнике, пойти в поход к водопаду и прокатиться на зиплайне. А в будущем здесь планируют открыть и горнолыжный курорт.
Настоящая вода Боржоми
Говоря о бальнеологических курортах Грузии, нельзя не рассказать о курорте в Боржоми. Поэтому этот город также был важной точкой нашего путешествия.
Источники минеральных вод Боржоми находятся в центральной части Аджаро-Имеретинского хребта Кавказских гор на до 920 метров над уровнем моря. Воду Боржоми добывают из 9 скважин, расположенных на территории Боржомского заповедника. Глубина скважин — от 1 200 до 1 500 м. Лечебные свойства воды Боржоми полезны для пищеварительной системы, иммунитета и обмена веществ.
Также на курорте разработаны программы лечения заболеваний почек и мочевыделительной системы, органов дыхания, некоторых неврологических и гинекологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Мы останавливались в чудесном отеле (действительно, смело могу рекомендовать) — Crown Plaza Borjomi, который находится в самом центре города. Рядом — центральный парк с минеральными источниками, вход в который, кстати, бесплатный для гостей отеля. Кстати, на вкус вода отличается от той, что мы покупаем в наших магазинах. Хотя, наверное, это и понятно.
Этот отель примечателен и тем, что здесь расположен самый большой в Грузии СПА-центр и центр здоровья. Гости отеля могут бесплатно пользоваться бассейном и саунами. Здесь есть также ванны с минеральной водой, всевозможные предложения по массажу — лечебному и релаксирующему, обёртывания, гидромассажные ванны, большая соляная пещера и много чего ещё.
А напротив отеля, вдоль дороги перед центральным парком с минеральной водой — местный небольшой рынок, на котором, помимо приправ, сладостей и вина, продаётся очень качественная чача!
Добавлю, что конечно, специалисты советую провести на бальнеологическом курорте не менее 10-14 дней и пройти полноценный оздоровительный курс. Но совершенно точно — даже кратковременная поездка на выходные или на недельку позволит отлично отдохнуть, набраться сил и получить заряд бодрости и хорошего настроения!