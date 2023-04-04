„Источники бессмертия“ и настоящая вода Боржоми: бальнеологические курорты Грузии. Личный опыт и впечатления

В том числе и поэтому важно знать, что отдых в Грузии может быть не только незабываемым в плане гастрономических удовольствий, но и полезным для души и тела. В этом „Чайка“ убедилась, побывав в феврале этого года в грузинском пресс-туре, организованном компанией TravelBlog Baltic и посвящённом бальнеологическим курортам и спа-отелям Грузии.

Наше путешествие началось с Кутаиси — именно сюда мы прилетели на самолёте из Риги. По ценам надо смотреть актуальную информацию в интернете, так как они меняются в зависимости от разных причин. Но могу сказать, что в самолёте я познакомилась с грузином, который живёт в Тбилиси, а работает в Вильнюсе. Так вот, он из Вильнюса приехал в Ригу, чтобы отсюда лететь в Кутаиси, а потом ехать в Тбилиси, так как, по его словам, такой вот кручёный маршрут обошёлся ему гораздо дешевле, чем прямой рейс Вильнюс-Тбилиси.

Кутаиси удобен ещё и потому, что оттуда легко и удобно добираться в город, который я бы очень советовала всем посетить — Батуми, до него около 160 км, а также в Боржоми — примерно 130 км.

А ещё в Кутаиси, перед тем, как отправиться в Цхалтубо — именно там мы посетили первый бальнеологический курорт, мы успели побывать на живописном местном рынке. Огромное множество приправ и пряностей, среди которых совершенно потрясающая сванская соль, ожерелья из сушёной хурмы, чурчхела — нанизанные на нитку орехи в загущённом соке, тклапи — грузинская пастила, и гозинаки — грузинская сладость из грецких орехов и мёда, а также много-много разных вкусностей, которые здесь, кстати, можно купить дешевле чем в Батуми или в Тбилиси.

„Источники бессмертия“ с уникальной водой

Цхалтубо расположен всего в 8 км от Кутаиси. Добраться до него — множество способов, от рейсовых автобусов до такси, которое стоит совсем недорого.

Бальнеологический курорт в Цхалтубо славится своими радоновыми источниками много сотен лет — уже в XII—XIII веках город упоминается как лечебный пункт.