"Единое европейское небо": авиакомпании хотят упростить сообщение между европейскими странами
По данным Euronews, единое европейское небо с одинаковыми для всех стран правилами могло бы сократить выбросы и улучшить ситуацию с задержками рейсов. Но насколько эффективными и экологически устойчивыми будут эти изменения?
На состоявшемся на прошлой неделе саммите Airlines for Europe (A4E) представители авиакомпаний Ryanair, Easyjet, Lufthansa и British Airways призвали Европейский союз провести реформу воздушного пространства. По их мнению, законодательный акт о "едином европейском небе" (на английском языке - Single European Sky, SES) позволил бы объединить воздушное пространство континента в несколько блоков, контроль за которыми осуществляли бы группы диспетчеров из разных стран.
В совместном заявлении отмечается, что после ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, поездки по миру восстановились, что делает этот вопрос как никогда актуальным. Ежедневно в европейском воздушном пространстве совершается около 30 000 полетов, что делает его одним из самых загруженных воздушных пространств в мире.
Самолеты летают намного дальше, чем им нужно
Для обеспечения безопасности пассажиров необходимы тысячи авиадиспетчеров, которые следят за рейсами во избежание образования заторов в воздушном пространстве. Но существующая система недостаточно эффективна. В небе есть национальные границы, а это означает, что самолеты за один полет проходят через примерно 27 различных региональных диспетчерских пунктов управления воздушным движением.
Фрагментированное воздушное пространство означает, что самолеты не всегда летают по наиболее эффективным маршрутам. По данным Европейской комиссии, самолеты пролетают в среднем на 49 километров дальше, чем им на самом деле нужно для прибытия в пункт назначения.
Большие участки воздушного пространства зарезервированы для использования национальными вооруженными силами, но, тем не менее, часто пустуют. Евроконтроль, орган управления воздушным движением, который координирует европейские рейсы, называет запланированное изменение мягкой общеевропейской системой управления воздушным движением.
Польза для окружающей среды
Кроме того, представители авиакомпаний подчеркивают, что потенциально "Единое европейское небо“ могло бы привести к уменьшению задержек рейсов и проблем коммуникации между авиадиспетчерами. Так, введение SES могло бы способствовать тому, что различные забастовки в аэропортах оказывали бы меньше влияния на авиасообщение, так как при необходимости на помощь могли бы прийти авиадиспетчеры по всей Европы.
По данным Европейской комиссии и самого авиационного сектора, благодаря SES и уменьшению числа ненужных рейсов и излишнего времени полетов выбросы CO2 в авиации можно сократить на 10%, или на 50 миллионов тонн.
Но есть и обратная сторона медали. Авиакомпании хотят гармонизировать европейское воздушное пространство с целью развития и укрепления европейской авиации, однако, как известно, чем больше рейсов, тем больше выбросов CO2. Например, по данным Flight Emission Map, углеродный след каждого пассажира, совершившего путешествие из Лондона в Нью-Йорк и обратно, составляет 1,48 тонны углекислого газа. А это более чем в два раза превышает выбросы CO2 среднестатистического жителя Ганы в течение целого года.
В совместном заявлении авиакомпании призвали другие европейские страны увеличить инвестиции в экологически чистое авиационное топливо.