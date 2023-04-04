"Единое европейское небо": авиакомпании хотят упростить сообщение между европейскими странами

На состоявшемся на прошлой неделе саммите Airlines for Europe (A4E) представители авиакомпаний Ryanair, Easyjet, Lufthansa и British Airways призвали Европейский союз провести реформу воздушного пространства. По их мнению, законодательный акт о "едином европейском небе" (на английском языке - Single European Sky, SES) позволил бы объединить воздушное пространство континента в несколько блоков, контроль за которыми осуществляли бы группы диспетчеров из разных стран.

В совместном заявлении отмечается, что после ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, поездки по миру восстановились, что делает этот вопрос как никогда актуальным. Ежедневно в европейском воздушном пространстве совершается около 30 000 полетов, что делает его одним из самых загруженных воздушных пространств в мире.

Самолеты летают намного дальше, чем им нужно

Для обеспечения безопасности пассажиров необходимы тысячи авиадиспетчеров, которые следят за рейсами во избежание образования заторов в воздушном пространстве. Но существующая система недостаточно эффективна. В небе есть национальные границы, а это означает, что самолеты за один полет проходят через примерно 27 различных региональных диспетчерских пунктов управления воздушным движением.

Фрагментированное воздушное пространство означает, что самолеты не всегда летают по наиболее эффективным маршрутам. По данным Европейской комиссии, самолеты пролетают в среднем на 49 километров дальше, чем им на самом деле нужно для прибытия в пункт назначения.

Большие участки воздушного пространства зарезервированы для использования национальными вооруженными силами, но, тем не менее, часто пустуют. Евроконтроль, орган управления воздушным движением, который координирует европейские рейсы, называет запланированное изменение мягкой общеевропейской системой управления воздушным движением.

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