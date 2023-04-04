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04.04.2023, 12:47

2 тысячи евро за ужин? Запросто! Что подают в самых дорогих ресторанах мира

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Кетия Нуке-Осите
ФОТО: Photo by K8 on Unsplash

Можете ли вы себе позволить потратить всю свою зарплату на трехчасовой ужин? Скорее всего, нет. А если это ресторан во Франции, где уже более ста лет бережно хранят традиции, и он получил высший рейтинг Мишлен? Возможно, это звучит более заманчиво.

Богатые и знаменитые отправляются в Нью-Йорк, Париж и другие европейские города, чтобы отведать блюда, которые мало кто может себе позволить. Мечтать не вредно, поэтому давайте посмотрим на некоторые самые дорогие рестораны в мире.

Masa, Нью-Йорк, США

Masa — японский ресторан на Манхэттене, названный в честь шеф-повара Маса Такаяна. Он был открыт в 2004 году и произвел сильное впечатление на жителей Нью-Йорка своей простотой и превосходными ингредиентами. Кулинарные критики говорят, что они никогда не пробовали таких великолепных суши, как здесь. У этого ресторана есть три звезды Мишлен.

Опыт в ресторане Masa можно назвать японским словом omakase, означающим трапезу, в которой каждое блюдо выбирает шеф-повар. Во время omakase Маса самостоятельно готовит блюда для посетителей. Здесь также можно насладиться едой у стойки hinoki, за которой шеф-повар готовит на глазах у гостей. Почему Masa является эксклюзивным и дорогим рестораном? В меню есть трюфели, говядина Кобе и рыба, специально привезенная из Японии, а в самом ресторане создана особая атмосфера японского гостеприимства. Интересно, что посетителей ресторана призывают не пользоваться духами, чтобы насладиться едой без отвлекающих ароматов.

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