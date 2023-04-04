2 тысячи евро за ужин? Запросто! Что подают в самых дорогих ресторанах мира(1)
Можете ли вы себе позволить потратить всю свою зарплату на трехчасовой ужин? Скорее всего, нет. А если это ресторан во Франции, где уже более ста лет бережно хранят традиции, и он получил высший рейтинг Мишлен? Возможно, это звучит более заманчиво.
Богатые и знаменитые отправляются в Нью-Йорк, Париж и другие европейские города, чтобы отведать блюда, которые мало кто может себе позволить. Мечтать не вредно, поэтому давайте посмотрим на некоторые самые дорогие рестораны в мире.
Masa, Нью-Йорк, США
Masa — японский ресторан на Манхэттене, названный в честь шеф-повара Маса Такаяна. Он был открыт в 2004 году и произвел сильное впечатление на жителей Нью-Йорка своей простотой и превосходными ингредиентами. Кулинарные критики говорят, что они никогда не пробовали таких великолепных суши, как здесь. У этого ресторана есть три звезды Мишлен.