УРА! Этой весной в Таллинне снова пройдет популярный фестиваль кофе
Завоевавшее горячую любовь кофейных гурманов мероприятие уже 7-й раз пройдет во вдохновляющей индустриальной атмосфере Котла культуры 28–29 апреля 2023 года. В очередной раз у экспертов и ценителей кофе есть повод собраться вместе, чтобы насладиться приятным бодрящим ароматом кофе, по-пробовать кофе разных сортов и обжарки, познакомиться с новинками и при-ятно провести день на Tallinn Coffee Festival в компании друзей или семьи. На фестивале также будут названы лучшие бариста.
Таллиннский фестиваль кофе не ограничится лишь кофе. В рамках мероприятия каж-дый сможет найти свой любимый напиток, будь то эксклюзивный кофе, качественный чай или любимое детьми какао. Вдобавок к напиткам можно будет перекусить соле-ными или сладкими закусками, а настроение создадут необычная атмосфера Котла культуры и музыкальное сопровождение.
На фестивале будут представлены бесспорные профессионалы из Эстонии и зарубе-жья. Достойные внимания компании по обжарке кофе и крупные импортеры. Среди новичков – компания по обжарке кофе Curonia Coffee Roasters из Латвии, Hayb Coffee из Польши и потрясающий гость из Германии – Main Lane Coffee Roasters.
Фестиваль кофе – это семейное мероприятие. В субботу, 29.04, будет открыта детская зона.
В оба дня фестиваля также пройдут кофейные соревнования, где из десятков участ-ников будут определены самые умелые в двух областях: латте-арт, то есть создание изображений на молочной пенке, и каппинг, или дегустация кофе. Помимо отечествен-ных опытных бариста и новичков в этом деле в конкурсе примут участие несколько латышей, которые рассчитывают завоевать на нашем фестивале чемпионский титул.
Время работы фестиваля:
Пятница, 28.04: с 11 до 19, все любители кофе
Суббота, 29.04: с 11 до 18, все любители кофе
Билет на мероприятие стоит 8 евро, дети до 12 лет в сопровождении взрослого могут посетить мероприятие бесплатно. Билеты в продаже в Piletilevi и на месте.
Основная цель проходящего 28–29 апреля Таллиннского фестиваля кофе – представ-ление и популяризация культуры кофе, знакомство с новыми продуктами и предложе-ние развлечений для всей семьи. Спонсорами мероприятия являются AS Farmi Piimatööstus и фильтры для воды Brita.
Организатор фестиваля кофе – Profexpo OÜ (организатор Таллиннских ярмарок еды (Tallinna Toidumess) с 1993 года). Дополнительная информация: www.tallinncoffeefestival.ee и https://www.facebook.com/events/810163660081748