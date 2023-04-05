УРА! Этой весной в Таллинне снова пройдет популярный фестиваль кофе

Таллиннский фестиваль кофе не ограничится лишь кофе. В рамках мероприятия каж-дый сможет найти свой любимый напиток, будь то эксклюзивный кофе, качественный чай или любимое детьми какао. Вдобавок к напиткам можно будет перекусить соле-ными или сладкими закусками, а настроение создадут необычная атмосфера Котла культуры и музыкальное сопровождение.

На фестивале будут представлены бесспорные профессионалы из Эстонии и зарубе-жья. Достойные внимания компании по обжарке кофе и крупные импортеры. Среди новичков – компания по обжарке кофе Curonia Coffee Roasters из Латвии, Hayb Coffee из Польши и потрясающий гость из Германии – Main Lane Coffee Roasters.

Фестиваль кофе – это семейное мероприятие. В субботу, 29.04, будет открыта детская зона.

В оба дня фестиваля также пройдут кофейные соревнования, где из десятков участ-ников будут определены самые умелые в двух областях: латте-арт, то есть создание изображений на молочной пенке, и каппинг, или дегустация кофе. Помимо отечествен-ных опытных бариста и новичков в этом деле в конкурсе примут участие несколько латышей, которые рассчитывают завоевать на нашем фестивале чемпионский титул.

Время работы фестиваля:

Пятница, 28.04: с 11 до 19, все любители кофе

Суббота, 29.04: с 11 до 18, все любители кофе

Билет на мероприятие стоит 8 евро, дети до 12 лет в сопровождении взрослого могут посетить мероприятие бесплатно. Билеты в продаже в Piletilevi и на месте.

Основная цель проходящего 28–29 апреля Таллиннского фестиваля кофе – представ-ление и популяризация культуры кофе, знакомство с новыми продуктами и предложе-ние развлечений для всей семьи. Спонсорами мероприятия являются AS Farmi Piimatööstus и фильтры для воды Brita.

Организатор фестиваля кофе – Profexpo OÜ (организатор Таллиннских ярмарок еды (Tallinna Toidumess) с 1993 года). Дополнительная информация: www.tallinncoffeefestival.ee и https://www.facebook.com/events/810163660081748