„Мы спасли весь флот!“ Глава украинской авиакомпании: работа в войну, планы в Латвии и стюардессы в кроссовках

Почти год назад туроператор Join UP! вместе с партнером SkyUp вихрем ворвались в страны Балтии, предложив местным путешественникам самые популярные направления – Турцию и Египет. Несмотря на закрытое на родине небо, обе компании не только выжили, но и сохранили персонал, закрепляются на европейском рынке, открывают новые направления и наращивают флот. Как это удается в условиях войны на родине – в интервью Delfi рассказывает Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp.