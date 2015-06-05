В это воскресенье в Ротерманни пройдет большая охота за яйцами

Те, кто в процессе охоты соберут 5 картинок, получат сладкий сюрприз в магазине шоколада Kalev. Кроме того, детей будут развлекать Jänku Juss, Jänku Johanna и Drako, у которых припасено бессчетное количество игр и, конечно же, песен и танцев.