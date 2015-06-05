05.04.2023, 10:22
В это воскресенье в Ротерманни пройдет большая охота за яйцами
ФОТО: Photo by Євгенія Височина on Unsplash
В это воскресенье, 9 апреля, с 11.00 до 13.00 магазин шоколада Kalev приглашает всех желающих поучаствовать в „Большой охоте за яйцами“ в квартале Ротерманни, пишет Gloss.
Те, кто в процессе охоты соберут 5 картинок, получат сладкий сюрприз в магазине шоколада Kalev. Кроме того, детей будут развлекать Jänku Juss, Jänku Johanna и Drako, у которых припасено бессчетное количество игр и, конечно же, песен и танцев.
В квартале Ротерманни достаточно много всевозможных кафе и ресторанов, и везде ожидаются специальные праздничные предложения для любителей вкусно поесть.
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