В Нарве появится тематический маршрут для самостоятельной прогулки по району Кренгольма

Разработкой стратегии занималась, выбранная на конкурсной основе консультационная фирма BDA Consulting OÜ. Процесс создания стратегии и плана действий проходил в тесном сотрудничестве с оператором Кренгольма фирмой Narva Gate OÜ, которая является вторым партнером по проекту от Эстонии, а также с местным сообществом, учреждениями и фирмами, действующими в сфере туризма и культуры. В план действий вошло довольно много интересных идей, предложенных участниками во время рабочих семинаров. Например, оборудованные и доступные смотровые платформы на территории Кренгольма, открытие ностальгического рынка и торговой аллеи, тематический музей на территории Кренгольма, экскурсионный ретро-автобус, курсирующий по улицам города, туры на гондолах по Нарвской Венеции, тематический семейный парк в Äkkeküla. В качестве пилотных проектов были выбраны две идеи – тематический тур по району Кренгольма, который появится уже летом этого года и световая инсталляция в здании Йоальской фабрики, которую гости Кренгольма увидят в следующем году.

По словам Ольги Смирновой, старшего специалиста службы предпринимательства и защиты прав потребителей Департамента развития и экономики тематический тур по району Кренгольма будет в дигитальном формате, доступен на телефоне, планшете и компьютере, на трех языках – эстонском, русском и английском как в текстовом варианте, так и в аудио. „По маршруту будут установлены таблички с QR-кодами, считав которые пользователи перейдут на веб-страничку с описанием конкретного объекта и маршрута в целом.Световая инсталляция планируется в здании Йоальской фабрики и будет доступна для участников Кренгольмской экскурсии, как дополнительная услуга. Создатели инсталляции начнут с разработки концепции и в этот процесс также планируется вовлечь местных жителей и бывших работников Кренгольма“, - добавила Ольга Смирнова.