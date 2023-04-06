Германия вводит билет на 49 евро в месяц для поездов, автобусов и трамваев

Все желающие могут предварительно приобрести Deutschland-Ticket или D-Ticket на сайте и в приложении Deutsche Bahn, а также в транспортных компаниях по всей Германии. Он доступен в виде цифровой подписки, которую при необходимости можно будет отменить.

Министр транспорта Фолькер Виссинг заявил в ноябре, что этот шаг направлен на сокращение выбросов и помощь людям в преодолении кризиса стоимости жизни.

„Немецкий билет“ пришел на смену так называемому „9-евровому билету“, с которым как жители Германии, так и туристы, летом прошлого года могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу.

Где будет действовать билет Deutschland Ticket?

Билет будет действовать в автобусах и поездах – во всех видах общественного транспорта на короткие и средние расстояния – по более низкой цене, чем обычно. Он не работает в поездах, обслуживаемых DB Fernverkehr AG (включая RE) или другими поставщиками услуг дальнего следования, такими как FlixTrain (IC, EC, ICE).

Первоначально планировалось, что Deutschland-Ticket будет действовать с января, но в итоге начало проекта перенесли на май. Вместо единовременной покупки, как это было прошлым летом в рамках схемы за 9 евро, новый безбумажный билет предлагается в виде абонемента. Это оказалось самым простым вариантом, поскольку он будет действовать во всех сетях общественного транспорта Германии, многие из которых имеют запутанную систему оплаты проезда.

Детям до шести лет билет не нужен.

Что случилось с месячным билетом за 9 евро?

Летом 2022 года был опробован билет стоимостью 9 евро, который позволял людям путешествовать на поездах, автобусах и трамваях по всей стране.

Он был введен для борьбы с растущей инфляцией, вызванной войной России в Украине. Билет также должен был стимулировать людей пользоваться экологически чистым транспортом и сократить потребление топлива. Ассоциация транспортных компаний Германии VDV заявила, что за эти три месяца было сэкономлено около 1,8 млн тонн выбросов углекислого газа.