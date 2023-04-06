Что делать, если турфирма без предупреждения сокращает ваш отпуск или в аэропорту требуют доплату за уже купленные билеты?
Рассказываем о трех случаях, когда заранее оформленная страховка помогла получить справедливую компенсацию.
Как правило, больше всего разногласий у жителей Эстонии возникает в связи с вопросами трудового права – то есть по поводу заработной платы или договоров. Но в связи с куплей-продажей недвижимости, товаров и услуг споров также бывает немало. С восстановлением туристической активности до докоронавирусного уровня в практике страхования ERGO также участились связанные с поездками споры.
По словам руководителя портфеля страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвета, средний клиент ERGO обращается в компанию за помощью не реже одного раза в два года: „Клиенты все больше осознают собственные права и у них больше решимости в нужный момент обращаться за помощью к юристу. Вместе с тем юридическая помощь не всегда означает непосредственно подачу заявление в суд. Часто достаточно дать совет и разъяснить клиенту его права. Кроме того, большинство предприятий относятся к обращению юриста значительно серьезнее, чем просто к жалобам частных лиц“.
Совсем недавно в практике ERGO была ситуация, когда пассажир, приехав на автовокзал, обнаружил, что оставленный им в багажном отделении чемодан пропал. Поскольку не было известно по чьей вине утерян багаж, после обращения в полицию и автобусную компанию получить компенсацию не удалось. После предъявления дополнительной претензии автобусная компания согласилась частично возместить ущерб, но клиента это не устроило, и он обратился напрямую к юристу ERGO. После направленного юристом письма-требования компенсация была переведена на счет клиента в полном объеме в течение нескольких дней.
Также обратиться к юристу оказалось достаточно в ситуации, когда турфирма на сутки сократила пакет отдыха и отказала клиентам в возврате денег за потерянный день. Туристическая компания объяснила, что задержка рейса была вызвана независящими от нее обстоятельствами, то есть форс-мажором. Однако, поскольку такое изменение было связано с решением турфирмы сменить авиакомпанию-партнера, этот случай все же не мог считаться форс-мажором. Клиенты долго спорили с фирмой, но та не изменила своего решения и не вернула деньги, поэтому им пришлось обратиться к юристу. После получения претензионного письма от юриста турагентство больше не возражало и возместило пассажирам стоимость одного дня отпуска.
Несуразные ситуации случались и в аэропорту, например, когда за ранее купленный билет потребовали дополнительные деньги. Клиенты заплатили несколько тысяч евро за билеты бизнес-класса, но, когда прибыли в аэропорт, оказалось, что туристическое агентство не забронировало для них места в бизнес-классе. Чтобы путешествовать бизнес-классом, клиентам пришлось еще раз оплатить услугу, которая фактически уже была оплачена туристическому агентству. Клиенты требовали возврата уплаченной турфирме суммы. Сначала им принесли извинения, но в дальнейшем перестали отвечать на письма и деньги не возвращали. Клиенты были крайне разочарованы и обратились за помощью к страхованию расходов на правовую помощь. Юрист направил от имени клиентов претензионное письмо с требованием вернуть уплаченные за бизнес-класс деньги, а также выплатить штрафы за просрочку, после чего турагентство вернуло запрошенную сумму вместе с полагающимися штрафами.
Страхование расходов на правовую помощь помогает в ситуациях, когда с клиентом обошлись несправедливо, что влечет за собой финансовые расходы или упущенную выгоду. Страховая защита распространяется и на других членов семьи, если они включены в договор. Узнать больше о страховании расходов на правовую помощь ERGO и заключить договор стоимостью от 9 евро в месяц можно здесь.