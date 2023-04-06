Что делать, если турфирма без предупреждения сокращает ваш отпуск или в аэропорту требуют доплату за уже купленные билеты?

Как правило, больше всего разногласий у жителей Эстонии возникает в связи с вопросами трудового права – то есть по поводу заработной платы или договоров. Но в связи с куплей-продажей недвижимости, товаров и услуг споров также бывает немало. С восстановлением туристической активности до докоронавирусного уровня в практике страхования ERGO также участились связанные с поездками споры.

По словам руководителя портфеля страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвета, средний клиент ERGO обращается в компанию за помощью не реже одного раза в два года: „Клиенты все больше осознают собственные права и у них больше решимости в нужный момент обращаться за помощью к юристу. Вместе с тем юридическая помощь не всегда означает непосредственно подачу заявление в суд. Часто достаточно дать совет и разъяснить клиенту его права. Кроме того, большинство предприятий относятся к обращению юриста значительно серьезнее, чем просто к жалобам частных лиц“.

Совсем недавно в практике ERGO была ситуация, когда пассажир, приехав на автовокзал, обнаружил, что оставленный им в багажном отделении чемодан пропал. Поскольку не было известно по чьей вине утерян багаж, после обращения в полицию и автобусную компанию получить компенсацию не удалось. После предъявления дополнительной претензии автобусная компания согласилась частично возместить ущерб, но клиента это не устроило, и он обратился напрямую к юристу ERGO. После направленного юристом письма-требования компенсация была переведена на счет клиента в полном объеме в течение нескольких дней.