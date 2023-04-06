Фото | airBaltic показал процесс технического обслуживания самолета

Как сообщает airBaltic, сейчас обслуживание одного двигателя занимает до восьми месяцев вместо восьми недель. Эта проблема актуальна со времен пандемии Covid-19 – из-за глобальных проблем с цепочками поставок и нехватки рабочей силы (производители не могут получить определенные детали вовремя, потому что замедлилась добыча и доставка сырья), в том числе из-за влияния войны в Украина. Наращиванию потенциала Pratt&Whitney также мешают особенности обучения персонала.

Каждые три года самолетам приходится проходить капитальный ремонт, эти два самолета проходят его уже во второй раз. Цалитис отмечает, что с каждым последующим обслуживанием список ремонтных дел становится длиннее. Ремонт двигателей в Латвии пока невозможен, так как нет соответствующего оборудования и разрешения от производителя.

Технический ангар заполнен двигателями, ожидающими отправки в Pratt&Whitney. Директор операционного управления airBaltic Паулс Цалитис говорит, что в обычных условиях самолеты бы здесь не стояли.

Сейчас в техническом ангаре авиакомпании airBaltic проводится техническое обслуживание трех самолетов, два из которых – одни из самых старых самолетов в распоряжении авиакомпании. Это полученные в свое время вторым и третьим Airbus A220 -300.

Другая часть двигателей уже почти год в техническом ангаре авиакомпании ждет своей очереди на отправку в Pratt&Whitney.

Однако основная проблема отнюдь не отсутствие мест в ангаре. Даже если один из самолетов, который сейчас находится на техобслуживании, через неделю будет готов к полетам, он останется на земле, потому что у него нет двигателя. И в таком состоянии находятся одиннадцать самолетов airBaltic (всего их 39). Они не могут летать, так как их двигатели не прошли необходимое техническое обслуживание – некоторые агрегаты находятся на ремонтных заводах производителя и сервисной компании Pratt&Whitney, которая не может своевременно завершить работы.

Существующий технический ангар, который находится на территории аэропорта Rīga , вмещает три самолета, но в стадии проектирования находится новый ангар, который позволит увеличить вместимость.

В результате авиакомпании по всему миру столкнулись с недоступностью двигателей, а производители столкнулись с судебными исками. Но это не угрожает безопасности полетов в целом, отмечают специалисты.

Цалитис говорит, что между airBaltic и Pratt&Whitney достигнуто дополнительное соглашение о компенсации последствий этих проблем. На вопрос, сколько составляет компенсация, он отказался „Delfi Бизнес„ называть конкретные суммы, поскольку компенсационное соглашение является коммерческой тайной. „Могу только сказать, что речь идет о миллионах. И эта компенсация покрывает убытки и дополнительные расходы, которые у нас возникают из-за смены двигателей, использования других самолетов или услуг других компаний, летающие для нас. Это касается прошлого лета и 2023 года“.

Однако соглашение не может компенсировать негативное влияние на репутацию компании, которая возникает из-за использования чужих самолетов.

airBaltic на этой неделе сообщил, что в период времени с 27 по 31 марта 2023 года из-за нехватки двигателей в краткосрочной перспективе арендует дополнительные самолеты с экипажем. Чтобы обеспечить постоянно растущий пассажиропоток и выполнять регулярные рейсы, полеты airBaltic выполняют взятые в аренду самолеты других авиакомпаний.

Среди них XFly (Bombardier CRJ-900NG – на 88 мест), Danish Air Transport (Airbus A320-232 – на 180 мест), Carpatair (Airbus A319-100 – на 150 мест) и Cyprus Airways (Airbus A320-232 – на 180 мест). Авиакомпания также заключила соглашение о сотрудничестве с Avion Express, которая предоставила четыре самолета Airbus A320-232 на 180 мест для парка airBaltic в летнем сезоне 2023 года.

Еще одна проблема – инновации

Цалитис называет еще одной проблемой с доставкой двигателей инновации: „Это двигатели последнего поколения, и проблемы именно из-за того, что в них используются новейшие технологии. Это нормальный процесс, когда при использовании новой технологии возникают осложнения. Они решатся со временем“.

На вопрос, когда проблема может быть решена, он сказал „Delfi Бизнес“, что этим летом ожидается улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом. При этом он подчеркивает, что это вопрос долгосрочный, скорее всего, на несколько лет.

Один двигатель Airbus A220-300 стоит 6-12 миллионов евро, и затраты на ремонт тоже не малы – несколько миллионов. Для авиационных двигателей гарантия рассчитывается на основе ряда переменных, таких как количество часов налета, количество взлетов и посадок, и составляет около пяти лет. После этого ремонтные работы должны быть профинансированы из средств авиакомпании.

Зачем нужен новый ангар?

В настоящее время в техническом отделе airBaltic работает около 500 сотрудников. В новом техническом ангаре, который находится в стадии проектирования и строительство которого планируется начать в следующем году, можно будет проводить техническое обслуживание восьми самолетов одновременно. Его издержки составят 60 миллионов евро.