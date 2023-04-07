07.04.2023, 11:42
Самолет совершил аварийную посадку из-за кобры в кабине пилотов(4)
ФОТО: Photo by Blake Guidry on Unsplash
Южноафриканский пилот Рудольф Эразмус совершил успешную аварийную посадку пассажирского самолета после того, как обнаружил кобру под сиденьем, пишет Snob со ссылкой на The Guardian.
Эразмус летел из Кейптауна в Нелспруит на высоте 11 тысяч футов, когда ощутил „холодное прикосновение“ к телу. Посмотрев вниз под сиденье, пилот обнаружил капскую кобру, яд которой может убить человека за полчаса.
Эразмус сообщил по рации о чрезвычайной ситуации на борту, после чего ему разрешили совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Все пассажиры благополучно покинули самолет, никто не пострадал. Комиссар гражданской авиации ЮАР Поппи Кхоза поблагодарил Эразмуса за „превосходное летное мастерство, которое спасло жизни пассажиров“.