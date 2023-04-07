Самолет совершил аварийную посадку из-за кобры в кабине пилотов

Эразмус летел из Кейптауна в Нелспруит на высоте 11 тысяч футов, когда ощутил „холодное прикосновение“ к телу. Посмотрев вниз под сиденье, пилот обнаружил капскую кобру, яд которой может убить человека за полчаса.