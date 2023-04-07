Туроператор: спрос на путешествия в период пасхальных праздников даже больше, чем на Рождество

„Пасха — один из самых популярных ежегодных праздников у путешественников из Эстонии. Многие эстонские семьи предпочитают летать за границу и наслаждаться летней погодой в Египте. Самым популярным направлением в настоящее время является Шарм-эль-Шейх в Египте — путешественники стремятся насладиться такими видами деятельности, как дайвинг, сноркелинг, осмотр красивых коралловых рифов, а также заняться кайтсерфингом или просто насладиться теплой погодой и отдохнуть у бассейна или на пляже“. — говорит Сабина Сайковская, генеральный директор „Join Up Baltic“.

Join UP! Baltic отмечает, что спрос на путешествия растет не только в период отпуска, но и в целом по всем теплым направлениям. Все больше и больше людей планируют свой отпуск заблаговременно и бронируют туры в другие направления, которые предлагает Join UP! Baltic: в частности, в Турцию и Черногорию.

„Join UP! Baltic“ предлагает туры в Турцию с 22 апреля и в Черногорию с 28 мая прямыми рейсами из Вильнюса. Кроме этого, туроператор первым в странах Балтии сделал Египет круглогодичным направлением и предлагает туры в Шарм-эль-Шейх также летом. „Мы видим, что спрос на теплые направления остается высоким, и люди хотят насладиться летним отдыхом. Исходя из этого мы, как первый и единственный туроператор в странах Балтии, продлили сезон для Египта и предлагаем поехать в Шарм Эль-Шейх и летом - там гарантирована летняя жара и теплое море“, - добавляет Сайковская.

Туроператор „Join UP! Baltic“ начал активную работу в странах Балтии в апреле 2022 года, работает под брендом крупнейшего туроператора Украины Join UP!™, который имеет более 13 лет опыта работы в сфере туризма. Join UP!™ предлагает туры в Египет уже 10 лет, ежегодно привозя в Египет более 500 тысяч туристов. Туры „Join UP! Baltic“ в Египет и Турцию обслуживает украинская авиакомпания „SkyUp Airlines“, туры в Черногорию – „Air Montenegro“.