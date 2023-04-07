Туроператор: спрос на путешествия в период пасхальных праздников даже больше, чем на Рождество(1)
Туроператор Join UP! Baltic отмечает значительный рост спроса на поездки из Эстонии на пасхальные недели. Туроператор заметил, что пасхальные каникулы даже более популярны для путешествий среди жителей Эстонии, чем рождественские каникулы.
„Пасха — один из самых популярных ежегодных праздников у путешественников из Эстонии. Многие эстонские семьи предпочитают летать за границу и наслаждаться летней погодой в Египте. Самым популярным направлением в настоящее время является Шарм-эль-Шейх в Египте — путешественники стремятся насладиться такими видами деятельности, как дайвинг, сноркелинг, осмотр красивых коралловых рифов, а также заняться кайтсерфингом или просто насладиться теплой погодой и отдохнуть у бассейна или на пляже“. — говорит Сабина Сайковская, генеральный директор „Join Up Baltic“.
Join UP! Baltic отмечает, что спрос на путешествия растет не только в период отпуска, но и в целом по всем теплым направлениям. Все больше и больше людей планируют свой отпуск заблаговременно и бронируют туры в другие направления, которые предлагает Join UP! Baltic: в частности, в Турцию и Черногорию.
„Join UP! Baltic“ предлагает туры в Турцию с 22 апреля и в Черногорию с 28 мая прямыми рейсами из Вильнюса. Кроме этого, туроператор первым в странах Балтии сделал Египет круглогодичным направлением и предлагает туры в Шарм-эль-Шейх также летом. „Мы видим, что спрос на теплые направления остается высоким, и люди хотят насладиться летним отдыхом. Исходя из этого мы, как первый и единственный туроператор в странах Балтии, продлили сезон для Египта и предлагаем поехать в Шарм Эль-Шейх и летом - там гарантирована летняя жара и теплое море“, - добавляет Сайковская.
Туроператор „Join UP! Baltic“ начал активную работу в странах Балтии в апреле 2022 года, работает под брендом крупнейшего туроператора Украины Join UP!™, который имеет более 13 лет опыта работы в сфере туризма. Join UP!™ предлагает туры в Египет уже 10 лет, ежегодно привозя в Египет более 500 тысяч туристов. Туры „Join UP! Baltic“ в Египет и Турцию обслуживает украинская авиакомпания „SkyUp Airlines“, туры в Черногорию – „Air Montenegro“.