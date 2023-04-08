ВИДЕО | Эстонский канатоходец установил новый рекорд в Африке, пройдя по канату 580 метров

„Это довольно дикое место. При помощи винтовок нас охраняли от диких животных, обитающих в саванне. Например, по ночам там ходят гиены“, - рассказал эстонский канатоходец.

Рооз отметил, что самая трудная часть - это установка каната, а не само хождение. „В первый раз мы устанавливали канат с вертолета“, - сказал он, отметив, что это самый оптимальный и безопасный вариант.

„После того, как мы установили канат, пришлось ждать 3-4 часа, пока не стих сильный ветер, - вспоминает Рооз. - Я решил попробовать пройти по канату как раз перед тем, как начало темнеть“. Он отметил, что в саванне нет сети, поэтому они не могли воспользоваться гаджетами, чтобы узнать прогноз погоды. Благоприятную возможность им пришлось определять на глаз.