Названы лучшие города мира для посещения весной. Но лидер рейтинга туристам совсем не рад(4)
Возглавивший рейтинг Амстердам уже несколько лет ведет активную кампанию по ограничению массового туризму.
Столицу Нидерландов город Амстердам признали лучшим городом в мире для посещения весной, пишет Unian.
Как пишет издание Express со ссылкой на результаты исследования, проведенного туристическим приложением Bounce, при составлении рейтинга были изучены среднее количество осадков, температура и возможности развлечений.
Топ-10 городов мир для посещения весной
1. Амстердам, Нидерланды.
2. Лондон, Англия.
3. Прага, Чехия.
4. Пекин, Китай.
5. Рим, Италия.
6. Лас-Вегас, США.
7. Париж, Франция.
8. Вена, Австрия.
9. Мельбурн, Австралия.
10. Лос-Анджелес, США.
Амстердам возглавил список благодаря большому количеству мероприятий и празднований, которые выпадают на весну. Например, День короля 27 апреля, когда люди выходят на улицы в оранжевых одеждах, чтобы отпраздновать день рождения короля Виллема-Александра.
Весна также является подходящим временем года для посещения захватывающих дух полей тюльпанов в королевском парке Кекенхоф, куда легко доехать из столицы.
Кроме того, весной в Амстердаме очень популярны пикники в городских парках. Особенно горожане и туристы любят собираться в Парке Вондела.