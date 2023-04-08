ФОТО | К Пасхе в Юрмале появились зайцы и яйца

В городе установлено почти 20 больших разноцветных яиц. Они расположились в сквере Майори напротив железнодорожной станции, в парке отдыха Каугури на улице Маза Нометню, 1, и в парке Кемери на детской игровой площадке, которую в этом году украшают два разноцветных яичных поезда. В свою очередь, улица Ригас украшена тремя большими пасхальными кроликами, в которых „встроены“ разноцветные витражи – типичные элементы юрмальской архитектуры.