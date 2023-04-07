Литовское взморье ждет гостей на праздники: местные жители деньгами не разбрасываются

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что пока наблюдается такая тенденция: часть гостей приедет на выходные, а другие – с середины недели до конца.

„Поток распределяется. Если бы не каникулы в школах, то в выходные заполненность была бы на 100%. Сейчас жители интересуются, звонят, бронируют, мы видим большой спрос, но еще места на пасхальные выходные есть. Думаю, заполненность сейчас около 60% и в разных гостиницах она растет“, – сказала она.

По словам Валайтене, литовцы склонны заказывать такие места проживания, где есть дополнительные услуги, например, баня, бассейн, но люди экономят.

„Думаю, сейчас все экономят, смотрят, сколько могут себе позволить истратить. Люди сравнивают цены, спрашивают, могут ли получить скидки, другие говорят, что они лояльные гости и просят сделать им скидки. О ценах на самом деле говорят“, – заметила она.

„Действительно считают. Думаю, есть часть таких, кто отказывается от услуг не первой необходимости“, – сказала Валайтене.

О том, что на взморье едут туристы, сказала и представитель Нидского центра туристической информации Agila Эдита Лубицкайте.

„Праздничные пасхальные выходные привлекут в Нерингу немало туристов. Заполненность гостиниц и частного сектора составляет около 70%, однако свободные места есть, те, кто решит ехать в последний момент, найдут себе место“, – сказала она.

По ее подсчетам, в частном секторе аренда жилья для семьи из 4 человек в Неринге стоит 60-100 евро в сутки, в учреждениях в стиле B&B двухместный номер стоит 80–90 евро в сутки. „Двухместный номер в гостинице стоит от 80 до 150 евро в сутки с завтраками“, – сказала Лубицкайте. По ее мнению, экономическая ситуация кардинально привычки гостей не меняет. Жители выбирают те места проживания, к которым они привыкли.