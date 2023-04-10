Обернуться за день: новый высокоскоростной поезд свяжет Рим с древним городом Помпеи

Министр культуры Дженнаро Санджулиано заявил, что проект стоимостью 35 миллионов евро позволит посетителям гораздо быстрее и проще добраться до достопримечательности.

Железнодорожный маршрут будет также соединен с римским аэропортом Фьюмичино, куда прибывает большинство международных рейсов, пишет Euronews.

Как добраться из Рима в Помпеи?

Существующий маршрут из столицы Италии в Помпеи длинный и несколько сложный. Чтобы добраться на поезде, вам нужно сначала доехать до Неаполя, где вы пересядете на извилистый, но живописный региональный маршрут под названием Circumvesuviana.

Поездка включает в себя остановки в нескольких небольших городках вокруг Неаполитанского залива, после чего поезд прибывает на станцию в Помпеях Scavi-Villa dei Misteri – примерно через два часа.

Новый высокоскоростной поезд из Рима в Помпеи

Новый высокоскоростной поезд обеспечит прямое сообщение между Римом и Помпеями и позволит избежать части прибрежного маршрута Circumvesuviana. По данным министерства культуры Италии, маршрут станет частью существующей железнодорожной линии, которая соединяет Рим с Неаполем и Салерно. Планируется добавить новую остановку на линии у археологического комплекса Помпей.

„Мы будем возить туристов прямо из Рима в Помпеи“, - сказал Санджулиано в эфире телевизионного ток-шоу в начале этой недели. По словам министра, эта инициатива расширит доступ к культурному наследию и даст толчок в развитии туризма.

Проект предусматривает строительство новой железнодорожной станции и транспортного узла рядом с древним городом, который был погребен под пеплом в результате извержения вулкана в 70 году нашей эры.

Через транспортный узел путешественники смогут добраться и до близлежащих археологических памятников, включая Эрколано и Стабии.

Когда начнет курсировать поезд Рим-Помпеи?