Рекордный март в Таллиннском аэропорту: самыми популярными были рейсы airBaltic и Ryanair(1)
В течение марта Таллиннский аэропорт обслужил 232 951 пассажира, что на 35% больше, чем в марте прошлого года, и является новым мартовским рекордом для аэропорта. Количество пассажиров в марте также впервые превысило количество пассажиров в месяцы 2019 года, что свидетельствует о восстановлении спроса. Согласно последнему прогнозу ACI Europe, количество пассажиров в Европе в целом не вернется на допандемийный уровень до 2025 года.
Средняя заполняемость регулярных рейсов из Таллинна в 33 пункта назначения в марте составила 72%. В конце марта возобновились регулярные рейсы в ряд летних пунктов назначения: airBaltic начала полеты в Ниццу на Французской Ривьере, а турецкая авиакомпания Sunexpress начала сезонные полеты в Анталью на Средиземном море. Больше всего пассажиров, по 21%, предпочли рейсы airBaltic и Ryanair. Что касается чартерных направлений, то продолжались полеты в Египет, на Канарские острова и в Милан.
По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, превышение допандемийного количества пассажиров – это очень положительный и обнадеживающий результат для аэропорта. „Восстановление воздушного движения в Таллиннском аэропорту происходит очень быстро. Вместе с нашими партнерами мы смогли нанять новых работников быстрее, чем многие другие европейские аэропорты, в результате чего полеты из Таллинна стали такими же удобными, как и до пандемии. Конечно, мы благодарим всех пассажиров, которые начинают свои путешествия из Таллиннского аэропорта – без ваших поездок у нас не было бы таких показателей“, - сказал Пяргмяэ.
„Восстановление количества пассажиров в Таллиннском аэропорту является для нас особенно важным достижением, так как согласно отчету ACI „Воздушное движение в отдельных странах по сравнению с 2019 годом“ другие аэропорты в нашем регионе по состоянию на февраль отстают от допандемийных показателей на 10-28%“, - добавил Пяргмяэ.
Количество пассажиров в региональных аэропортах в марте – 4991 человек. Наибольшее число пассажиров было обслужено в Курессааре, где их количество выросло на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего там было обслужено 3460 пассажиров, преобладающее большинство которых предпочитало регулярные рейсы между Таллинном и Курессааре. Аэропортом в Кярдла воспользовалось 1026 пассажиров, что делает этот март самым загруженным за последние годы. Этому способствовало появление в начале года более крупного самолета на маршруте Кярдла-Таллинн. Через Рухну проследовало 263 пассажира, Пярну – 169, Тарту – 72. Аэропортом на острове Кихну воспользовался 1 пассажир.
ACI Europe (Airports Council International) представляет более 500 аэропортов в 55 странах. Члены ACI осуществляют более 90% коммерческих авиаперевозок в Европе. Более подробный обзор восстановления воздушного движения содержится в инфобюллетене ACI.