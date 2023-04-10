Рекордный март в Таллиннском аэропорту: самыми популярными были рейсы airBaltic и Ryanair

Средняя заполняемость регулярных рейсов из Таллинна в 33 пункта назначения в марте составила 72%. В конце марта возобновились регулярные рейсы в ряд летних пунктов назначения: airBaltic начала полеты в Ниццу на Французской Ривьере, а турецкая авиакомпания Sunexpress начала сезонные полеты в Анталью на Средиземном море. Больше всего пассажиров, по 21%, предпочли рейсы airBaltic и Ryanair. Что касается чартерных направлений, то продолжались полеты в Египет, на Канарские острова и в Милан.

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, превышение допандемийного количества пассажиров – это очень положительный и обнадеживающий результат для аэропорта. „Восстановление воздушного движения в Таллиннском аэропорту происходит очень быстро. Вместе с нашими партнерами мы смогли нанять новых работников быстрее, чем многие другие европейские аэропорты, в результате чего полеты из Таллинна стали такими же удобными, как и до пандемии. Конечно, мы благодарим всех пассажиров, которые начинают свои путешествия из Таллиннского аэропорта – без ваших поездок у нас не было бы таких показателей“, - сказал Пяргмяэ.

„Восстановление количества пассажиров в Таллиннском аэропорту является для нас особенно важным достижением, так как согласно отчету ACI „Воздушное движение в отдельных странах по сравнению с 2019 годом“ другие аэропорты в нашем регионе по состоянию на февраль отстают от допандемийных показателей на 10-28%“, - добавил Пяргмяэ.