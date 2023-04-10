Вкусы мира
10.04.2023, 10:58

Рядом с Таллинном открылся новый ресторан с видом на море

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ФОТО: Photo by Jay Wennington on Unsplash

На прошлой неделе в деревушке Кабернеэме открылся новый ресторан с видом на море. Ранее на этом же месте, по адресу Kordoni tee 20, действовали ресторан OKO (который переехал в Хаабнеэме) и NEEM%, пишет Gloss.

Новый ресторан KABE Beach располагается в одном из красивейших мест уезда Харьюмаа. Кабернеэме известна своим портом, сосновыми лесами, живописным пляжем и тропами для прогулок.

Весеннее меню KABE Beach состоит в основном из морепродуктов, будь то устрицы, севиче из белой рыбы, тако с морепродуктами, томатный суп с морепродуктами или карась на гриле. Есть блюда и для тех, кто не любит морепродукты: хуммус, тартар из говядины, картофель фри с трюфелем, баклажан на гриле, курица „Миланезе“ и, конечно же, десерты: ананас на гриле, шоколадный торт с апельсином и страчателлой и мороженое. Цены варьируются от 4,50 (за устрицу) до 19 евро.

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