ВИДЕО | На пароме Tallink прорвало трубу, на палубах потоп

По словам пресс-секретаря Tallink Катри Линк, на пароме MyStar действительно произошла техническая авария - прорвало трубу холодной воды. „Прорыв воды произошел в расположенном на 9 палубе пабе Sea Pub. На данный момент для пассажиров временно закрыты Sea Pub и Garden. По предварительной оценке, пострадали также бар Nordic Bar на 9 палубе и лестничные пролеты в кормовой части судна“, — сказала она.