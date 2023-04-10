ВИДЕО | На пароме Tallink прорвало трубу, на палубах потоп
На борту парома MyStar прорвало трубу, из-за чего вода попала на палубы судна, сообщает Itallehti.
Представители паромной компании Tallink заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.
По словам пресс-секретаря Tallink Катри Линк, на пароме MyStar действительно произошла техническая авария - прорвало трубу холодной воды. „Прорыв воды произошел в расположенном на 9 палубе пабе Sea Pub. На данный момент для пассажиров временно закрыты Sea Pub и Garden. По предварительной оценке, пострадали также бар Nordic Bar на 9 палубе и лестничные пролеты в кормовой части судна“, — сказала она.
"Протечка была устранена, судно в полной безопасности. Команда занимается ликвидацией повреждений, пассажиры переведены в те части судна, которые не пострадали в результате аварии“, — добавила Линк.
Судно MyStar было сдано в эксплуатацию в декабре 2022 года.