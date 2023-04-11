В Индонезии хотят ввести новый налог для отдыхающих и ужесточить наказания для туристов

В Индонезии предложили ужесточить наказание для туристов, ведущих себя на отдыхе некультурно. Инициатива исходит от координирующего министра по морским делам и инвестициям государства Лухута Бинсара Панджайтана. В своих соцсетях он предложил превратить Бали из массового направления в качественное, сообщают "Тонкости Туризма“.