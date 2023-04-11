Несмотря на кризис, в Эстонии все больше туристов. Откуда они?

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в феврале в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось около 103 000 зарубежных и порядка 119 000 местных туристов. Зарубежных туристов было на 71% больше по сравнению с февралем 2022 года, но все же на 15% меньше, чем непосредственно перед кризисом – в феврале 2020 года. Количество местных туристов за год увеличилось на 8% „В феврале число внутренних туристов в предприятиях по размещению было больше, чем в любой предыдущий год“, - уточнила Лаурмаа.