ФОТО | Любек - главный город Ганзейского союза

Любек был основан в 1143 году недалеко от места впадения реки Траве в Балтийское море. Исторический центр со всех сторон окружен водой, что было типично для Ганзейского союза. Любек считался столицей этого средневекового объединения торговых немецких городов. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники разных эпох - от готической до барочной.

Эталон кирпичной готики

Знакомство со здешними достопримечательностями начнем с Мариенкирхе (Marienkirche) - самого известного храма Любека, возведенного в 1250-1350 годах. Церковь Девы Марии является эталоном северогерманской кирпичной готики. В 1987 году она и другие памятники Старого города были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Городская ратуша

Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около Старой ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.

Гравюра Мериана

Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.

Городской собор

Помимо знаменитой Мариенкирхе на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров - его длина впечатляет до сих пор!

Старые улицы