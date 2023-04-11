Рейс Таллинн-Хургада задержали на сутки. Nordica: найти запасной самолет оказалось сложнее, чем предполагалось

Первоначально вылет перенесли на 7 часов - на 22:00. Пассажирам выдали ваучеры на еду и попросили набраться терпения. Однако в назначенное время самолет так и не вылетел из Таллиннского аэропорта. Людям сообщили, что вылет назначен на 07:00 следующего дня. Утром история повторилась, рейс снова задержали, а вылет на этот раз перенесли на 13:00.

По словам Лийн Лелм, специалиста Nordica по внешним коммуникациям, в самолете авиакомпании-партнера Nordica возникла техническая неисправность, которая не позволила осуществить запланированный рейс в назначенное время. "Мы сразу же начали искать всевозможные решения, чтобы спасти рейс и максимально быстро и безопасно доставить пассажиров в пункт назначения“, — подтвердила Лелм.

При этом представитель авиакомпании констатирует, что, к сожалению, найти запасной самолет оказалось непростой задачей на фоне общего дефицита экипажей, царящего в Европе.

В итоге самолет вылетел из Таллиннского аэропорта около 17:00 (более суток задержки рейса).