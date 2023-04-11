В аэропорту Амстердама можно будет забронировать время на прохождение контроля

Услуга бесплатная для всех туристов. Выбрать удобный слот можно в приложении или на сайте аэропорта. После прохождения регистрации, на email придет письмо с QR-кодом. Когда покажешь последний сотрудникам аэропорта, они направят тебя к пункту прохождения контроля (где, по плану, не должно быть очередей), сообщает портал 34travel.me.

Пока система действует только для рейсов внутри Евросоюза. Если результаты будут положительными, введут ее для всех направлений.

Сейчас администрация Схипхола работает над целой пачкой нововведений, чтобы улучшить обслуживание пассажиров и функционирование аэропорта. Одно из таких, например, запрет на ночные рейсы и частные самолеты. Почитать подробнее о нем можно здесь.