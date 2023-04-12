Путешествие в Нормандию: наследие викингов, преступления средь бела дня и риск остаться без обеда, если не знаешь французского

У каждого своя причина отправиться в Нормандию. В свое время эти земли пришли завоевать викинги. Всемирно известные художники ехали сюда ради особых пастельных тонов неба - от небесно-голубого до дымчато-серого с неповторимым сиянием. Не зря именно здесь родилось такое направление живописи как импрессионизм. Нормандию воспели в своих произведениях Флобер, Мопассан и Пруст. Авторы журнала JANA Luxury захотели познакомиться с историей и культурой этого французского региона, а также попробовать лучший в мире сидр и кальвадос там, где его производят.