ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ: поход по весеннему Харкускому лесу
Поход состоится в субботу, 15 апреля, в 13.00.
Место сбора: на парковке, на пересечении улицы Тяхеторни и тропы здоровья. Если вы приедете на автобусе № 10, 20 или 20A, то выходить следует на остановке „Kadaka pst“ (автобус № 10) или „Nõva“(автобусы №№ 20 и 20A). От остановки до парковки следует пройти примерно 700 м. С графиком движения автобусов можно ознакомиться здесь: https://transport.tallinn.ee/#bus/ru
Прогуляемся по новой тропе и вместе поищем признаки наступившей весны, послушаем пение птиц и любопытные истории о природе от гида Олега Цымбаревича.
Ориентировочная продолжительность похода - 3 часа, протяженность маршрута - 6 км.
Поход пройдет в двух группах, на эстонском и русском зыках.
Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация: info.viimsi@rmk.ee
Количество мест ограничено!
Дополнительная информация здесь: https://loodusegakoos.ee/sobytiia/sobytiie#2128