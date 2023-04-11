ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ: поход по весеннему Харкускому лесу

Место сбора: на парковке, на пересечении улицы Тяхеторни и тропы здоровья. Если вы приедете на автобусе № 10, 20 или 20A, то выходить следует на остановке „Kadaka pst“ (автобус № 10) или „Nõva“(автобусы №№ 20 и 20A). От остановки до парковки следует пройти примерно 700 м. С графиком движения автобусов можно ознакомиться здесь: https://transport.tallinn.ee/#bus/ru