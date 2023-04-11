В Эстонии появилась годовая музейная карта, которая позволяет посещать более 100 музеев

„Жителям Эстонии свойственна тяга к культуре, а наши музеи делают неоценимую работу. Я уверена, что музейная карта ощутимо увеличит посещаемость музеев, а любители музеев найдут интересные выставки по душе“, – сказала супруга президента Сирье Карис сегодня на презентации карты, прошедшей в Эстонском музее современного искусства.

Стоимость цифровой музейной карты на базе QR-кода и ID-карты составляет 59 евро. С целью заботы о природе музейная карточка выпускается без пластикового носителя – в музейной кассе ее владельцу нужно продемонстрировать свой цифровой билет или документ, удостоверяющий личность, если о цифровом билете человек не вспомнил. Цель музейной карты заключается в том, чтобы объединить под одним билетом выставки и мероприятия музеев Эстонии, сделав их посещение дешевле и удобнее.

„Во имя этого момента мы вели работу последние три года, и очень счастливы, что к музейной карте присоединились как популярные среди жителей страны музеи, так и малоизвестные заведения, которые, тем не менее, стоят того, чтобы их посетить“, – сказал руководитель проекта музейной карты Керт Каск, по словам которого статистика аналогичных проектов Финляндии и Нидерландов демонстрирует, что обладатели музейных карт стали посещать музеи примерно в четыре раза активнее, чем прежде.

По словам министра культуры Пирет Хартман, музейная карта является важной инициативой для этой области. „Музеи являются столпами культуры, на которых основан ее фундамент. Музейная карта поможет повысить посещаемость музеев, привлечь в сферу дополнительные соседства и позволить увидеть наши музеи мирового уровня людям, которые в противном случае их бы не посетили. Я надеюсь, что этот инновационный проект станет примером и другим областям“, – сказала в своей речи министр Культуры.