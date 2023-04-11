В Эстонии появилась годовая музейная карта, которая позволяет посещать более 100 музеев
С сегодняшнего дня любой ценитель музеев может приобрести годовую музейную карту, дающую право на неограниченное посещение более 100 музеев и 500 выставок по всей Эстонии. Первый экземпляр карты был передан Сирье Карис – завсегдатаю музеев и супруге президента Эстонской Республики.
„Жителям Эстонии свойственна тяга к культуре, а наши музеи делают неоценимую работу. Я уверена, что музейная карта ощутимо увеличит посещаемость музеев, а любители музеев найдут интересные выставки по душе“, – сказала супруга президента Сирье Карис сегодня на презентации карты, прошедшей в Эстонском музее современного искусства.
Стоимость цифровой музейной карты на базе QR-кода и ID-карты составляет 59 евро. С целью заботы о природе музейная карточка выпускается без пластикового носителя – в музейной кассе ее владельцу нужно продемонстрировать свой цифровой билет или документ, удостоверяющий личность, если о цифровом билете человек не вспомнил. Цель музейной карты заключается в том, чтобы объединить под одним билетом выставки и мероприятия музеев Эстонии, сделав их посещение дешевле и удобнее.
„Во имя этого момента мы вели работу последние три года, и очень счастливы, что к музейной карте присоединились как популярные среди жителей страны музеи, так и малоизвестные заведения, которые, тем не менее, стоят того, чтобы их посетить“, – сказал руководитель проекта музейной карты Керт Каск, по словам которого статистика аналогичных проектов Финляндии и Нидерландов демонстрирует, что обладатели музейных карт стали посещать музеи примерно в четыре раза активнее, чем прежде.
По словам министра культуры Пирет Хартман, музейная карта является важной инициативой для этой области. „Музеи являются столпами культуры, на которых основан ее фундамент. Музейная карта поможет повысить посещаемость музеев, привлечь в сферу дополнительные соседства и позволить увидеть наши музеи мирового уровня людям, которые в противном случае их бы не посетили. Я надеюсь, что этот инновационный проект станет примером и другим областям“, – сказала в своей речи министр Культуры.
На сегодняшней презентации заядлый посетитель музеев и ведущий передач Марко Рейкоп провел развлекательную викторину, в которой свою эрудицию в сфере музеев испытали известные жители Эстонии. Участие в викторине, в частности, приняли телеведущая Кейли Сюкияйнен, писатель Олав Озолин, актриса Кайса Сельде и историк Яак Юске. В равной борьбе победу одержала команда Сельде – Озолин / Сюкияйнен – Юске.
В общей сложности к музейной карте присоединились 116 музеев со всей Эстонии. Значительная их часть находится в Харьюмаа и Таллинне, а также в Тарту, где принять участие в проекте решили все музеи.Приобрести музейную карту можно на сайте www.muuseumikaart.ee
Присоединившиеся к музейной карте музеи по уездам:
Таллинн и Харьюмаа
1. Центр Арво Пярта
2. Музей прибрежного народа
3. Музей под открытым небом в Виймси
4. Эстонский музей природы
5. Эстонский музей архитектуры
6. Музейное отделение литературного центра Ундер и Тугласа
7. Компьютерный музей
8. Музей Харьмаа
9. Музей-ателье Амандуса Адамсона
10. Эстонский музей современного искусства
11. Эстонский музей под открытым небом
12. Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства
13. Музей оккупаций и свободы Vabamu
14. Тюремные камеры КГБ
15. Музей Кукольного театра
16. Музей рыцарских орденов
17. Арт-центр Kai
18. Эстонский музей здоровья
19. Фабрика открытий PROTO
20. Эстонский военный музей – Музей генерала Лайдонера
21. Ангар военной техники Эстонского военного музея
22. Эстонский музей прикладного искусства и дизайна
23. Музей Кехра
24. Центр документальной фотографии имени Юхана Кууса
25. Таллиннский музей городской жизни
26. Музей фортификаций Кик-ин-де-Кёк
27. Музей фотографии
28. Детский музей Мииямилла
29. Музей Каламая
30. Дом-музей Петра I
31. Таллиннский русский музей
32. Галерея Seek
33. Замок Маарьямяэ
34. Эстонский музей кино
35. Здание конюшни замка Маарьямяэ
36. Здание Большой гильдии
37. Эстонский музей театра и музыки
38. Лётная гавань
39. Толстая Маргарита
40. Дом-музей Антона Хансена Таммсааре
41. Музей Эдуарда Вильде
42. Музей Мати Унта
43. Эстонский музей моторного спорта MOMU
44. Художественный музей KUMU
45. Кадриоргский художественный музей
46. Музей Миккеля
47. Музей Адамсона-Эрика
Хийумаа
1. Длинный дом
2. Экспозиционное здание Хийумааского музея в Кассари
3. Дом-музей Рудольфа Тобиаса
4. Хутор-музей Михкли
Ида-Вирумаа
1. Музей Ийзаку
2. Кохтла-Ярвеский Музей сланца
3. Нарвская арт-резиденция
Ярвамаа
1. Музей Таммсааре в Варгамяэ
2. Музей эстонского молочного производства
3. Центр времени Виттенштейн
4. Интерактивный музей Виттенштейн
Йыгевамаа
1. Приходская школа-музей Оскара Лутса в Паламузе
2. Музей Бетти Альвер
3. Музей Калевипоэга
Ляэне-Вирумаа
1. Музей плитняка Поркуни
2. Мыза Палмсе
3. Замок Раквере
4. Эстонский музей полиции
5. Музей Рихарда Сагритса
6. Дом-музей горожанина в Раквере
7. Дом Ребиндера
Ляэнемаа
1. Музей „Раннароотси“ (Музей прибрежных шведов)
2. Хуторской музей на острове Вормси
3. Хаапсалуский замок
4. Хаапсалуская ратуша
5. Страна чудес Илон
6. Музей железной дороги и связи
7. Дом-музей Антса Лайкмаа
Пярнумаа
1. Музей Кихну
2. Хутор-музей К. Р. Якобсона
3. Конный завод Тори
4. Пярнуский музей
5. Музей Лидии Койдулы
6. Красная башня
7. Пярнуский музей современного искусства
Пылвамаа
1. Музей под открытым небом в деревне Карилатси
2. Эстонский дорожный музей
Сааремаа
1. Замок-крепость в Курессааре
2. Хутор-музей Михкли на Сааремаа
Тартумаа
1. Музей пива A. Le Coq
2. Эстонский музей спорта и Олимпийских игр
3. Эстонский музей сельского хозяйства
4. Тартуский музей игрушек
5. Музей Юхана Лийва
6. Тартуский городской музей
7. Музей певческого праздника
8. Музей камер КГБ
9. Дом-музей Оскара Лутса
10. Музей горожанина XIX века
11. Постоянные экспозиции Эстонского национального музея
12. Центр ледникового периода
13. Центр печатного и бумажного искусства TYPA
14. Тартуский художественный музей
15. Музей Тартуского университета
16. Музей искусств Тартуского университета
17. Обсерватория Тартуского университета
18. Музей естественной истории Тартуского университета
19. Ботанический сад Тартуского университета
Валгамаа
1. Валгаский музей
Вильяндимаа
1. Центр Кондаса
2. Музей Вильянди
3. Дом-музей композитора Марта Саара
Вырумаа
1. Мемориальный музей Ф. Р. Крейцвальда
2. Мынистеский музей сельского быта
3. Культурный центр Вана-Выромаа
4. Вярскаский посетительский центр – Дом Реэка
5. Хутор-музей Вярска
6. Музей сету в Саатсе
7. Музей в деревне Обинитса