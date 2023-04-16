ФОТО | Путешествие в прошлое. Как выглядели эстонские крестьяне во второй половине XIX века

Летом 1865 года губернатор эстляндских земель Вильгельм фон Ульрих (в русском варианте - Василий Корнилович Ульрих) получил письмо о том, что на этнографической выставке, которую планировалось провести через несколько лет в Москве, должны быть представлены и фотографии эстонского народа. Губернатор обратился ко всем фотографам в Ревеле (Таллинн) - на тот момент их было всего шестеро. Но на призыв откликнулся только один из них - самый известный ревельский фотограф Чарльз Борхардт, который сразу же приступил к поискам подходящих моделей в городе и окрестностях.