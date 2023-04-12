ФОТО | От Скандинавии до Азии: на пароме Tallink появился шведский стол с уличной едой
Начиная с 12 апреля на всех паромах Tallink Grupp запускается новое буфетное меню, в котором почти 150 различныз блюд и которое предлагает богатый выбор - от скандинавской кухни до азиатской.
Обновить меню шведского стола на лайнере – серьёзная задача. Меню на борту Tallink традиционно обновляется раз в год. Теперь пассажиров на борту будут угощать ещё и тематическими деликатесами уличной еды, вроде суши, тако и паэльи.
„Мы хотели привнести в меню новые ингредиенты и интересные вкусы со всего мира, не забывая при этом о классике шведского стола“, — прокомментировал посвежевшее меню креативный шеф-повар Йоонас Маунула. „Мы постоянно держим руку на пульсе современных тенденций, чтобы было место новым идеям, хотя не менее важной считаем необходимость уважать нашу кулинарную историю“, — добавил он.
От идеи до тарелки
Создать новое меню с нуля непросто. На то, чтобы рецепт прошёл весь путь от идеи до тарелки, может уйти целый год. Как только одно меню готово, начинаются новые мозговые штурмы, встречи и собрания по тематическим столам на следующий год.
Когда идеи собраны и исходный план намечен, начинается составление меню, создание рецептов и поиск ингредиентов. Наши повара с большим уважением относятся к высокому качеству продуктов питания, поэтому мы постоянно проводим многодневные дегустации со специалистами для выбора лучших компонентов и отбора наиболее подходящих поставщиков.
Одним из заключительных шагов является приготовление и дегустация всех блюд меню, причём неоднократная, чтобы не упустить ни один важный нюанс. За это время блюдам придают последние штрихи, фотографируют и снова дегустируют, чтобы убедиться в качестве и вкусе конечного продукта.
Шведский стол в стиле стрит-фуда
Сами Лейно, шеф-повар лайнера Silja Serenade, охарактеризовал занятный ассортимент уличной еды словами „вкусно, сочно и красочно“. „Стрит-фуд идеален для семейных поездок, потому что каждый может выбрать для начинки что-то из своих любимых продуктов, взяв, например, тако или булочку бао. Лично мне булочки нравятся больше всего: со свининой или с креветками!“ — добавил Лейно.
По многочисленным просьбам клиентов в меню теперь есть суши, лапша и пельмени по-азиатски, карне асада, рваное мясо, альтернативная овощная еда и многие другие аппетитные блюда.
При приготовлении блюд дальних стран перед нашими кулинарными волшебниками встаёт вопрос, как обеспечить свежесть ингредиентов. Создавая новые вкусовые сочетания, мы ищем способы заказать продукты из близлежащих регионов. „Мы по полной используем связи с местными поставщиками. Львиная доля сельди и салаки поступает от рыбаков с юго-запада Финляндии, копчёный сыр мы получаем из Эстонии, а овощи — из Швеции, Финляндии и Эстонии“, — пояснил шеф-повар Маунула.
Самое вкусное в новом меню – это...
„Никак не ответить! Если уж выбирать, то я бы выделил гравлакс, селёдку, говядину, колбаски в кукурузном тесте, они же корн-доги, и торт ‟Брита“», — довольно улыбнулся Маунула. Действительно, в новом меню в общей сложности более 150 блюд, и вам придётся поесть в ресторане не один раз, чтобы выбрать свои любимые. Все блюда свежие и интересные, и уж точно не разочаруют любителей шведского стола, ведь классика занимает своё почётное место наряду с новыми рецептами.