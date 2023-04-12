ФОТО | От Скандинавии до Азии: на пароме Tallink появился шведский стол с уличной едой

Обновить меню шведского стола на лайнере – серьёзная задача. Меню на борту Tallink традиционно обновляется раз в год. Теперь пассажиров на борту будут угощать ещё и тематическими деликатесами уличной еды, вроде суши, тако и паэльи.

„Мы хотели привнести в меню новые ингредиенты и интересные вкусы со всего мира, не забывая при этом о классике шведского стола“, — прокомментировал посвежевшее меню креативный шеф-повар Йоонас Маунула. „Мы постоянно держим руку на пульсе современных тенденций, чтобы было место новым идеям, хотя не менее важной считаем необходимость уважать нашу кулинарную историю“, — добавил он.

От идеи до тарелки

Создать новое меню с нуля непросто. На то, чтобы рецепт прошёл весь путь от идеи до тарелки, может уйти целый год. Как только одно меню готово, начинаются новые мозговые штурмы, встречи и собрания по тематическим столам на следующий год.

Когда идеи собраны и исходный план намечен, начинается составление меню, создание рецептов и поиск ингредиентов. Наши повара с большим уважением относятся к высокому качеству продуктов питания, поэтому мы постоянно проводим многодневные дегустации со специалистами для выбора лучших компонентов и отбора наиболее подходящих поставщиков.

Одним из заключительных шагов является приготовление и дегустация всех блюд меню, причём неоднократная, чтобы не упустить ни один важный нюанс. За это время блюдам придают последние штрихи, фотографируют и снова дегустируют, чтобы убедиться в качестве и вкусе конечного продукта.

Шведский стол в стиле стрит-фуда

Сами Лейно, шеф-повар лайнера Silja Serenade, охарактеризовал занятный ассортимент уличной еды словами „вкусно, сочно и красочно“. „Стрит-фуд идеален для семейных поездок, потому что каждый может выбрать для начинки что-то из своих любимых продуктов, взяв, например, тако или булочку бао. Лично мне булочки нравятся больше всего: со свининой или с креветками!“ — добавил Лейно.