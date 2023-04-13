В найденном на улице Лоотси остове древнего корабля обнаружили то, чего там быть не должно

Остов корабля был обнаружен в Таллинне 31 марта 2022 года и позднее перевезен в Морской музей Летной гавани. По словам археологов, нельзя исключать, что остов средневекового когга может быть самым большим судном, когда-либо найденным в Балтийском море.

Самым большим открытием стало обнаружение на борту судна уникального морского компаса XIV века. У компаса сохранился корпус вместе со стабилизирующим кольцом и „розой ветров“, изготовленной из олова и меди, отсутствовала только стрелка. „Если учесть, что этот тип компаса вошел в употребление в Италии только в конце XIII века, то это вообще один из старейших сохранившихся до наших дней компасов. Эта вещь расскажет намного больше, чем просто об истории места“, - сказал старший научный сотрудник по археологии Таллиннского университета Эрки Руссов.