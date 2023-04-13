Без туалетных принадлежностей, воды и снэков: в Испании ввели новые правила для туристов

Это означает, что при поездке на Балеарские острова, такие как Майорка, Менорка или Ибица, туристам придется вести с собой зубные щетки, шапочки для душа, бритвы и другие дополнительные принадлежности, которые раньше были обычным делом в отелях.

Новый закон о туристическом обороте и устойчивом развитии Балеарских островов предусматривает, что в будущем необходимо будет адаптироваться к критериям экологической и социальной устойчивости или, проще говоря, отказаться от всех одноразовых пластиковых дополнений, которые создают большое количество отходов и оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Данная мера также направлена на снижение нагрузки на горничных, которым не придется возить все эти продукты на своих тележках и постоянно пополнять их в комнатах.

Одноразовые чашки или стаканы, кофейные капсулы и пакетики, чай, бутылки с водой, вино, фрукты, шоколад, сладости и бутылки с шампанским также больше не будут допускаться в номера. Останавливающиеся в отелях туристы также должны помнить, что в номерах больше не будут разрешены блокноты, ручки и другие канцелярские принадлежности.

Власти Балеарских островов представили новый закон еще в 2022 году, но в полную силу он вступит только к полному туристическому сезону в нынешнем году.