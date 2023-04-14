Новый взгляд на события Кренгольмской стачки: выставка в Вабаму расскажет об истории женского движения Эстонии

Куратор выставки Пирет Карро, чье исследование носит название „150 лет эстонскому феминизму“, признает, что роль и вклад женщин в развитие эстонского государства на протяжении более века значительно преуменьшались и считались недостойными отражения в книгах по истории.



Посетители выставки смогут проследить 150-летнюю эволюцию женского движения и понять, что значило отстаивать права и свободы женщин в разные эпохи: во время национального пробуждения, на фабриках Российской империи, в женских обществах Эстонской Республики, а также и в культурной жизни позднесоветской Эстонии. Вы также сможете увидеть, как после восстановления независимости художницы-феминистки и активистки движения ЛГБТ боролись с предвзятым отношением и храбро отстаивали свои права.



„‎Выставка, разделенная на семь смысловых частей, размещает женское движение на единой временной 150-летней шкале. Повествование начинается с 1872 года, когда в Нарве возмущенные тяжелыми условиями труда начинают забастовку прядильщицы Кренгольмской мануфактуры и заканчивается уже событиями наших дней. Мы предлагаем интересующимся наши открытия и истории о жизни, труде и творчестве выдающихся женщин, которые несомненно обогатят наши знания об истории Эстонии“, — делится своим мнением Пирет Карро. На выставке, например, представлены вышивки Амалии Крайсберг, сыгравшей знаковую роль в событиях Кренгольмской стачки.