Новый взгляд на события Кренгольмской стачки: выставка в Вабаму расскажет об истории женского движения Эстонии(3)
Новая выставка в Вабаму „Вылезайте из-за печи!“ представляет историю женского движения Эстонии за последние 150 лет и рассказывает истории тех влиятельных женщин, которые внесли свой значимый вклад в построение нашего демократического общества, но о которых мы еще мало знаем. Среди прочих историй выставка также посвящена событиям Кренгольмской стачки 1872 года.
Куратор выставки Пирет Карро, чье исследование носит название „150 лет эстонскому феминизму“, признает, что роль и вклад женщин в развитие эстонского государства на протяжении более века значительно преуменьшались и считались недостойными отражения в книгах по истории.
Посетители выставки смогут проследить 150-летнюю эволюцию женского движения и понять, что значило отстаивать права и свободы женщин в разные эпохи: во время национального пробуждения, на фабриках Российской империи, в женских обществах Эстонской Республики, а также и в культурной жизни позднесоветской Эстонии. Вы также сможете увидеть, как после восстановления независимости художницы-феминистки и активистки движения ЛГБТ боролись с предвзятым отношением и храбро отстаивали свои права.
„Выставка, разделенная на семь смысловых частей, размещает женское движение на единой временной 150-летней шкале. Повествование начинается с 1872 года, когда в Нарве возмущенные тяжелыми условиями труда начинают забастовку прядильщицы Кренгольмской мануфактуры и заканчивается уже событиями наших дней. Мы предлагаем интересующимся наши открытия и истории о жизни, труде и творчестве выдающихся женщин, которые несомненно обогатят наши знания об истории Эстонии“, — делится своим мнением Пирет Карро. На выставке, например, представлены вышивки Амалии Крайсберг, сыгравшей знаковую роль в событиях Кренгольмской стачки.
Среди прочих исторических экспонатов, на выставке также представлена новая серия скульптур Фло Касеару „Монументальная отверженность“, которую художница создала специально для этой выставки. „Монументальная отверженность играет с отсутствующими в публичном пространстве персонажами“, — говорит Касеару и добавляет: „Их можно воспринимать как дерзкие заметки в учебнике истории — то, чего там нет и чего не было сделано. Возведение подобных памятников с тем же содержанием стало бы большим шагом вперед для эстонского общества“.
„На протяжении всей истории конные памятники возводились в основном только для мужчин, теперь пора исправить эту ошибку. Под руководством Фло Касеару были созданы лукавые миниатюрные конные статуэтки, которые помогут посетителю лучше запомнить главных героинь выставки“, — так куратор выставки описала более широкий культурный контекст этой скульптурной серии. Первая конная статуэтка выставки изображает женщин, участвовавших в забастовке на Кренгольмской мануфактуре.
По словам куратора выставки, важно подчеркнуть, что этот показ освещает новые аспекты строительства нашего демократического государства, расширения гражданских прав и отстаивания свободы, что полностью соответствует миссии Вабаму в эстонском обществе. „Помня, осмысляя и ценя прошлое, мы создаем наше будущее и тем самым, мы надеемся, вдохновляем людей сохранять нашу свободу“, — добавила Карро.
Куратором выставки является руководительница отдела выставок музея Пирет Карро, также в проекте принимали участие художница Фло Касеару, дизайнер Кайса Сёт, графический дизайнер Сандра Косоротова и руководительница проекта Крислин Кямяря. Выставка будет открыта в течение года и будет сопровождаться разнообразной зрительской программой.
Выставка представлена на эстонском, английском и русском языках, и может заинтересовать всех тех, кто интересуется историей Эстонии, а также девушек и женщин, желающих стать главными героинями своей собственной жизни, а также парней и мужчин, желающих поломать свои предубеждения и гендерные стереотипы.
Выставка проводится при поддержке Департамента охраны памятников старины и основана на опубликованной в журнале Vikerkaar исследовательской работе Пирет Карро.