Новый взгляд на события Кренгольмской стачки: выставка в Вабаму расскажет об истории женского движения Эстонии

Куратор выставки Пирет Карро, чье исследование носит название „150 лет эстонскому феминизму“, признает, что роль и вклад женщин в развитие эстонского государства на протяжении более века значительно преуменьшались и считались недостойными отражения в книгах по истории.

Посетители выставки смогут проследить 150-летнюю эволюцию женского движения и понять, что значило отстаивать права и свободы женщин в разные эпохи: во время национального пробуждения, на фабриках Российской империи, в женских обществах Эстонской Республики, а также и в культурной жизни позднесоветской Эстонии. Вы сможете увидеть и то, как после восстановления независимости художницы-феминистки и активистки движения ЛГБТ боролись с предвзятым отношением и храбро отстаивали свои права.

„‎Выставка, разделенная на семь смысловых частей, размещает женское движение на единой временной 150-летней шкале. Повествование начинается с 1872 года, когда в Нарве возмущенные тяжелыми условиями труда прядильщицы Кренгольмской мануфактуры начинают забастовку, и заканчивается уже событиями наших дней. Мы предлагаем интересующимся наши открытия и истории о жизни, труде и творчестве выдающихся женщин, которые несомненно обогатят наши знания об истории Эстонии“, — делится своим мнением Пирет Карро. На выставке, например, представлены вышивки Амалии Крайсберг, сыгравшей знаковую роль в событиях Кренгольмской стачки.

Среди прочих исторических экспонатов на выставке также представлена ​​новая серия скульптур Фло Касеару „Монументальная отверженность“, которую художница создала специально для этой выставки. „Монументальная отверженность играет с отсутствующими в публичном пространстве персонажами, — говорит Касеару и добавляет: — Их можно воспринимать как дерзкие заметки в учебнике истории — то, чего там нет и чего не было сделано. Возведение подобных памятников с тем же содержанием стало бы большим шагом вперед для эстонского общества“.