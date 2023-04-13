Из Таллиннского аэропорта украли чемодан. Пассажир негодует: это все похоже на кошмарный сон!
Эстонская туристка возвращалась из Кампании в Таллинн с транзитной пересадкой в Германии. В аэропорту Сицилии она по всем правилам оформила и сдала свой большой чемодан как регистрируемый багаж, после чего со спокойной душой прошла на борт самолета. Однако, приземлившись в Таллинне, на багажной ленте ее чемодана не оказалось. Простая, как казалось бы, процедура возврата чемодана закончилась в итоге запутанной эпопеей, в которой теперь разбирается эстонская полиция.
Всей этой историей на своей странице в Facebook поделилась девушка, чей чемодан был оставлен в Германии. Она летела из Катании (Сицилия) в Таллинн через Франкфурт. "Когда я приземлилась в Таллинне, я получил на электронный адрес письмо от Lufthansa, что мой чемодан прибудет 1 апреля в 13:00 и его доставят мне домой. Служба выдачи багажа в Таллиннском аэропорту также заверила, что мне не о чем беспокоиться, они обо всем позаботятся!“ — написала она в своем посте.
"Никуда он не денется"
Однако в обещанный день чемодан девушке никто не привез. Она поехала в Таллиннский аэропорт, чтобы узнать, где же чемодан. "У меня реально там полжизни было!“ — отметила она. Однако на все вопросы сотрудник багажной службы аэропорта лишь пожал плечами, обосновав, что раз чемодан не прибыл, значит, на то были причины. Он добавил, что, вероятно, чемодан пришлют ближайшим рейсом. Однако и этого не произошло.
Девушка предложила, что, может быть, стоит проверить камеры в аэропорту, чтобы посмотреть, долетел ли вообще чемодан до Эстонии, но над ней только посмеялись и сказали, что камеры проверять не будут. Сотрудники аэропорта попросили девушку сохранять спокойствие и сказали, что "никуда он не денется“.
Как подозрительный э-майл помог найти чемодан
Путешественница ждала свой чемодан неделю, а 8 апреля неожиданно получила электронное письмо от незнакомца, который сообщил, что чемодан найден и его можно забрать. В электронном письме было указано местонахождение чемодана. "По всей видимости, мой адрес электронной почты они взяли из документов (учебное руководство по похождению практики), которые были в моем чемодане“, — сказала владелица потерявшегося чемодана.
Она сразу же позвонила в Таллиннский аэропорт и рассказала о случившемся, после чего в аэропорту все же решили проверить камеры. Выяснилось, что 1 апреля чемодан всё-таки прибыл в Эстонию — тем рейсом, которым изначально авиакомпания обещала его привезти. Но потом чемодан куда-то пропал, точнее, его попросту кто-то украл. "Как вообще возможно такое, что мои личные и дорогие сердцу вещи попадают в руки третьих лиц!? Обязанностью багажной службы Таллиннского аэропорта было обеспечить доставку мне моих же вещей в целости и сохранности!“ — возмущается она.
Отправившись искать чемодан по указанному в электронном письме адресу, девушка испытала полный шок. Все ценные вещи из чемодана были украдены, воры оставили лишь немного одежды, которую они выкинули в соседнюю мусорку. "Вы даже не представляете, каково это испытать!“
При составлении заявления в полицию выяснилось, что сумма причиненного ущерба составляет более 1200 евро. "О моральном ущербе я даже не говорю!“ — написала туристка. На доме, рядом с которым был найден чемодан, установлены камеры, председатель товарищества был готов помочь девушке, потерявшей чемодан, и предоставил записи с камер наблюдения. Всё это происходило в районе Ууэ Мааильма в Таллинне. По камерам видно, что воры шли по улице Кристийне, остановились около дома номер 19 на улице Луха и выкинули в мусорный бак часть вещей и сам чемодан.
Сейчас этим делом занимается полиция, а девушка разместила в Facebook фотографии воров, совершивших преступление. "Возможно, кто-то знает этих людей, буду признательна за абсолютно любую информацию“. "Спасибо, что нашли время прочитать эту историю, и еще большее спасибо за то, что поделились ею! Может быть, так мы сможем поймать этих негодяев и добиться справедливости! Я делюсь этой историей и для того, чтобы повысить вашу осведомленность, потому что это может случиться с каждым, и даже в Таллиннском аэропорту!“
Аэропорт: ежегодно пропадают тысячи чемоданов
По словам руководителя отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Яане Калласте, они очень сожалеют, что такой инцидент произошел на территории аэропорта. Она подтверждает, что в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны они сделают всё возможное, чтобы найти виновных.
Однако, как утверждает представитель аэропорта, версия пассажира о том, что, минуя досмотр, чемодан был передан незнакомому человеку, не соответствует действительности. Яане Калласте отмечает, что все чемоданы, включая задержанный багаж, снимаются с борта самолета и сразу же направляются на багажную ленту, где их впоследствии забирают пассажиры. "Как у нас, так и в других точках мира в зоне получения багажа нет проверки принадлежности чемодана его владельцу. В Эстонии такие случаи, когда багаж случайно или преднамеренно попадает в руки не тому человеку, очень редки, но в других частях мира ежегодно теряются тысячи чемоданов“.
Она добавляет, что в случае, когда прибывает потерянный в транзитном пункте багаж, с ленты его снимают сотрудники аэропорта. Они же потом связываются с владельцем багажа. Получить вещи можно только при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
По словам Калласте, вопросы безопасности в Таллиннском аэропорту стоят на первом месте, а сотрудники делают всё возможное, чтобы предотвратить кражи на территории воздушной гавани. „К сожалению, полностью исключить кражу с багажной ленты нельзя, но на территории аэропорта много камер, которые помогают полиции найти виновных“, — пояснила она.
Она добавила, что авиакомпания несет ответственность за багаж с момента передачи чемодана до момента, когда его получит владелец. "Со своей стороны, аэропорт рекомендует вам во избежание неприятностей оформлять туристическую страховку, которая включает компенсацию за ущерб, связанный с багажом“, — сказала Калласте.