Из Таллиннского аэропорта украли чемодан. Пассажир негодует: это все похоже на кошмарный сон!

Всей этой историей на своей странице в Facebook поделилась девушка, чей чемодан был оставлен в Германии. Она летела из Катании (Сицилия) в Таллинн через Франкфурт. "Когда я приземлилась в Таллинне, я получил на электронный адрес письмо от Lufthansa, что мой чемодан прибудет 1 апреля в 13:00 и его доставят мне домой. Служба выдачи багажа в Таллиннском аэропорту также заверила, что мне не о чем беспокоиться, они обо всем позаботятся!“ — написала она в своем посте.

"Никуда он не денется"

Однако в обещанный день чемодан девушке никто не привез. Она поехала в Таллиннский аэропорт, чтобы узнать, где же чемодан. "У меня реально там полжизни было!“ — отметила она. Однако на все вопросы сотрудник багажной службы аэропорта лишь пожал плечами, обосновав, что раз чемодан не прибыл, значит, на то были причины. Он добавил, что, вероятно, чемодан пришлют ближайшим рейсом. Однако и этого не произошло.

Девушка предложила, что, может быть, стоит проверить камеры в аэропорту, чтобы посмотреть, долетел ли вообще чемодан до Эстонии, но над ней только посмеялись и сказали, что камеры проверять не будут. Сотрудники аэропорта попросили девушку сохранять спокойствие и сказали, что "никуда он не денется“.

Как подозрительный э-майл помог найти чемодан

Путешественница ждала свой чемодан неделю, а 8 апреля неожиданно получила электронное письмо от незнакомца, который сообщил, что чемодан найден и его можно забрать. В электронном письме было указано местонахождение чемодана. "По всей видимости, мой адрес электронной почты они взяли из документов (учебное руководство по похождению практики), которые были в моем чемодане“, — сказала владелица потерявшегося чемодана.