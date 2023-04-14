Туроператор Join UP! Baltic обслужил 80 000 клиентов в первый год работы и достиг оборота в 46,5 миллионов евро
В течение первого года работы в Латвии, Литве и Эстонии туроператор Join UP! Baltic обслужил почти 80 000 клиентов и в 2022 году достиг оборота в 46,5 млн евро. Туроператор начал свою активную деятельность в странах Балтии год назад, 14 апреля 2022 года.
Генеральный директор и член правления Join UP! Baltic Сабина Сайковская, комментируя первый год работы туроператора, отмечает, что первый год был динамичным и полным вызовов, но в целом успешным. „Нашей главной целью было завоевать доверие и признание путешественников и партнеров, нам нужно было доказать свою стабильность и поработать над репутацией надежного и доверчивого партнера. И нам это удалось: зимой мы стали ведущим туроператором по Египту с крупнейшей программой полетов в Египет, сотрудничаем с 98% турагентов в странах Балтии, нам удалось построить нашу компанию как стабильно развивающийся бизнес. Все эти вехи дают уверенность, что мы на пути к достижению нашей цели – стать одним из ведущих и самых любимых туроператоров в странах Балтии“, - говорит С.Сайковская. „Наш успех основан на нашем сильном продукте и профессиональной командной работе: мы сформировали команду из 37 профессионалов в области туризма в странах Балтии – у нас 18 сотрудников в Риге, 11 в Вильнюсе и 8 – в Таллинне“.
Из почти 500 туров, организованных туроператором, самыми популярными в течение первого года были: Турция, Анталия, Египет - Шарм-эль-Шейх и Хургада. В настоящее время Join UP! Baltic предлагает путешественникам из стран Балтии такие направления, как Турция, Египет и Черногория. В Литве и Эстонии Join UP! Baltic стал первым туроператором, который предлагает путешествовать в Египет, Шарм-эль-Шейх и летом, что делает Египет круглогодичным направлением.
„Философия нашей компании заключается не только в том, чтобы следовать спросу, но и в том, чтобы создавать тренды и вводить новинки на туристическом рынке. И в течение первого года мы представили новые возможности путешествий для путешественников из стран Балтии – мы предлагаем путешествовать в Египет и летом, организуя туры на самый популярный курорт Египта Шарм-эль-Шейх из Вильнюса и Таллинна“, — добавляет С.Сайковская. Туроператор вывел на балтийский рынок новые и эксклюзивные отели, которые доступны только от Join UP! Baltic: 40 отелей в Египте, 44 в Турции и 31 отель в Черногории.
Join UP! Baltic работает под брендом одного из ведущих украинских туроператоров Join UP!™ с 13-летним опытом работы в сфере туризма. Join UP! — украинская частная компания со штаб-квартирой в Киеве. За 13 лет она стала одним из сильнейших туроператоров и одним из ключевых игроков туристического рынка Украины. Бренд Join UP!™ развивается в других странах и работает в Украине с 2010 года, в Молдове с 2018 года, в Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане с 2022 года, а в 2023 году Join UP! начала свою активную деятельность в Польше и Румынии.
Рейсы Join UP! Baltic в Египет и Турцию выполняются авиакомпанией одной группы компаний - украинской „SkyUp Airlines“. Join UP! и SkyUp Airlines принадлежат группе компаний UPfamily. Рейсы летней программы в Черногорию с мая по октябрь будет выполнять авиакомпания „Air Montenegro“.