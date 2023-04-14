Туроператор Join UP! Baltic обслужил 80 000 клиентов в первый год работы и достиг оборота в 46,5 миллионов евро

Генеральный директор и член правления Join UP! Baltic Сабина Сайковская, комментируя первый год работы туроператора, отмечает, что первый год был динамичным и полным вызовов, но в целом успешным. „Нашей главной целью было завоевать доверие и признание путешественников и партнеров, нам нужно было доказать свою стабильность и поработать над репутацией надежного и доверчивого партнера. И нам это удалось: зимой мы стали ведущим туроператором по Египту с крупнейшей программой полетов в Египет, сотрудничаем с 98% турагентов в странах Балтии, нам удалось построить нашу компанию как стабильно развивающийся бизнес. Все эти вехи дают уверенность, что мы на пути к достижению нашей цели – стать одним из ведущих и самых любимых туроператоров в странах Балтии“, - говорит С.Сайковская. „Наш успех основан на нашем сильном продукте и профессиональной командной работе: мы сформировали команду из 37 профессионалов в области туризма в странах Балтии – у нас 18 сотрудников в Риге, 11 в Вильнюсе и 8 – в Таллинне“.