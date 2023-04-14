В этом году из Эстонии можно улететь в 47 городов. Достигнет ли число авиапассажиров трех миллионов?
В марте в Таллиннском аэропорту обслужили 232 951 пассажира, что на 35 процентов больше, чем в марте прошлого года. И это лучший результат за март за все время. Кроме того, в марте число пассажиров впервые превысило соответствующий показатель 2019 года, и это знаковое событие с точки зрения восстановления спроса.
В конце марта мир авиации перешел на летний график – сделал это и Таллиннский аэропорт, откуда в этом сезоне можно улететь в 47 пунктов назначения. Согласно прогнозам Таллиннского аэропорта, в этом году число пассажиров составит около трех миллионов.
Аэропорт готов к насыщенному лету. В начале марта Международный совет аэропортов (ACI) совместно с предприятием Amadeus, которое занимается технологиями в индустрии путешествий, объявил обладателей премии, вручаемой за качество обслуживания в аэропортах (ASQ). Таллиннский аэропорт признан лучшим в Европе – среди воздушных ворот с числом пассажиров от двух до пяти миллионов.
„Этот приз в прямом смысле слова принадлежит каждому работнику Таллиннского аэропорта, ведь в рамках опросника пассажиры оставляют отзыв более чем о 30 аспектах, связанных с аэропортом“, – сказал председатель правления Tallinna Lennujaam AS Рийво Тувике.
По словам председателя правления компании G4S, отвечающей за предполетный досмотр в аэропорту, Прийта Сарапуу, эта премия – большой комплимент проделанной работе. „В сфере авиации действуют строгие правила безопасности, компромиссов по части качества услуги нет. Иногда люди считают прохождение предполетного досмотра неудобным, однако эти отзывы говорят о том, что пассажиры все-таки ценят нашу работу.Думаю, решающим стал опыт, с годами накопленный нами в Эстонии, и большое международное ноу-хау“, – сказал он.
В начале летнего сезона уместно напомнить, что для того чтобы полет прошел без неувязок, к нему надо как следует подготовиться. Перед авиарейсом изучите правила, предъявляемые к документам, и приезжайте в аэропорт за два часа до вылета. Стоит прислушаться и к следующим советам:
На сайтах Таллиннского аэропорта и авиакомпаний приведены правила, касающиеся запрещенных предметов и опасных веществ – узнайте, что можно, а что нельзя класть в багаж.
Еще дома упакуйте жидкости в прозрачный литровый пакет с застежкой. Максимальный объем одного флакона или баночки – 100 мл. Если дома таких пакетов нет, можно, например, приехать в аэропорт пораньше и купить их на месте. Стоит знать, что на предполетном досмотре жидкостью считаются не только текучие вещества, но и смесь жидкостей и твердых веществ, например, сливочное масло и паштет. Если, собирая чемодан, вы не знаете, что можно взять с собой, позвоните в Таллиннский аэропорт по инфономеру для пассажиров 605 8888.
Не кладите в сдаваемый багаж пауэрбанк или запасные аккумуляторы.
В пауэрбанках или дополнительных аккумуляторах может возникнуть короткое замыкание – это одна из главных причин пожаров в багажных отделениях. Перевоз аккумуляторов и пауэрбанков, соответствующих определенным условиям, в ручной клади разрешен.
На предполетном досмотре достаньте как жидкости (в прозрачном пакете), так и электронные устройства. При подозрении на запрещенный предмет или опасные вещества работники службы предполетного досмотра всегда должны проверять багаж, что тратит и ваше время, и время других пассажиров в очереди.
Снимите все украшения, на которые может сработать рамка-детектор в аэропорту, и выньте вещи из карманов.