В этом году из Эстонии можно улететь в 47 городов. Достигнет ли число авиапассажиров трех миллионов?

На сайтах Таллиннского аэропорта и авиакомпаний приведены правила, касающиеся запрещенных предметов и опасных веществ – узнайте, что можно, а что нельзя класть в багаж.

Еще дома упакуйте жидкости в прозрачный литровый пакет с застежкой. Максимальный объем одного флакона или баночки – 100 мл. Если дома таких пакетов нет, можно, например, приехать в аэропорт пораньше и купить их на месте. Стоит знать, что на предполетном досмотре жидкостью считаются не только текучие вещества, но и смесь жидкостей и твердых веществ, например, сливочное масло и паштет. Если, собирая чемодан, вы не знаете, что можно взять с собой, позвоните в Таллиннский аэропорт по инфономеру для пассажиров 605 8888.

Не кладите в сдаваемый багаж пауэрбанк или запасные аккумуляторы.

В пауэрбанках или дополнительных аккумуляторах может возникнуть короткое замыкание – это одна из главных причин пожаров в багажных отделениях. Перевоз аккумуляторов и пауэрбанков, соответствующих определенным условиям, в ручной клади разрешен.

На предполетном досмотре достаньте как жидкости (в прозрачном пакете), так и электронные устройства. При подозрении на запрещенный предмет или опасные вещества работники службы предполетного досмотра всегда должны проверять багаж, что тратит и ваше время, и время других пассажиров в очереди.