Tallink Hotel Riga сегодня вновь открывает двери для посетителей

Комментируя возобновление работы отеля Tallink Hotel Riga, член правления Tallink Hotels Аве Свартс сказала: „Мы очень рады открыть наш отель в Риге в преддверии весенне-летнего туристического сезона. Мы приглашаем всех посетить прекрасную Ригу, остановившись в нашем отеле, поскольку главные достопримечательности столицы Латвии находятся буквально в двух шагах от него.

Во время временной приостановки нашей деятельности в Риге, несмотря на трудные времена, мы занимались обновлением услуг отеля, концепций и процессов, чтобы соответствовать стандартам безопасности в мире после пандемии COVID, с учётом изменившихся ожиданий наших клиентов. Мы довольны тем, что теперь можем предложить нашим дорогим гостям более экологичные услуги, придерживаясь принципов устойчивого развития – мы приглашаем всех вновь остановиться в нашем отеле в самом сердце Риги“.

Концерн Tallink Grupp временно приостановил работу Tallink Hotel Riga, расположенного в центре столицы Латвии, с 18 октября 2020 года из-за существенного снижения количества гостей и бронирований в связи с ограничениями на путешествия, связанными с COVID, введенными в Латвии и соседних странах.

Забронировать номер в гостиницах Tallink можно на домашней странице Tallink Hotels: hotels.tallink.com