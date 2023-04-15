Перелет без родителей: отец заказал у авиакомпании услугу сопровождения для сына. В аэропорту мальчика потеряли

„Мы потеряли вашего сына в аэропорту. Мы нигде не можем его найти“, — сказали Яану по телефону. К тому моменту самолет, на котором летел мальчик, уже полтора часа, как приземлился в аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Поведение сотрудников авиакомпании удивляет

Ребенок впервые летел из Осло в Хельсинки без сопровождения знакомого взрослого. По словам отца, он специально заказал для сына услугу сопровождения, чтобы быть уверенным, что с его ребенком ничего не случится.

Данную услугу предлагают почти все авиакомпании для несовершеннолетних детей в возрасте от 5 лет и старше, если это разрешено законодательством страны, в которой проживает ребенок. Услуга сопровождения гарантирует, что юный путешественник будет находиться под присмотром авиакомпании с момента регистрации на рейс до момента встречи ребенка родителем или родственником в пункте назначения.

В данном случае в аэропорту Хельсинки мальчика должна была встретить бабушка.

Однако, как оказалось, необходимой помощи ребенок так не получил.

По словам отца, мальчик благополучно долетел до Хельсинки, а потом позвонил родителям из аэропорта, сказав, что не знает, куда дальше идти. Мужчина помог сыну сориентироваться и найти ожидающую в зоне прилета бабушку. И только через примерно полтора часа после этого отцу ребенка позвонили с неизвестного номера и сказали, что его сына найти не удалось.

Яан ответил, что, к счастью, ему известно местонахождение мальчика, и рассказал, что по телефону сам помог сыну найти в аэропорту бабушку. "Как [сотрудник] может вести себя настолько безответственно, чтобы через полтора часа после того, как мальчик уже нашел свою бабушку, позвонить и сказать: эй, твой сын пропал, мы не знаем, где он“, — недоумевает родитель.