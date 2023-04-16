Летом в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Аэропорт закроют на сутки, туристов просят скорректировать свои планы

Авиакомпании примут решение о переносе

Министерство транспорта сообщило в пятницу, что 11-12 июля во время саммита НАТО в Литве с учетом требований безопасности НАТО будут запрещены все полеты в воздушном пространстве в радиусе 30 км от выставочного зала Litexpo.

Полеты в Вильнюсе будут ограничены чуть больше суток — с 12.00 11 июля до 14.00 12 июля.

Уточняется, что, по данным литовских аэропортов, из-за этого 26-часового ограничения будут отменены более 100 рейсов из Вильнюса. Сбои и задержки воздушного движения возможны также из-за более интенсивного, чем обычно, движения самолетов и загрузки аэропортов Вильнюса и Каунаса.

Однако представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас не смог сказать, будут ли отменены все запланированные на это время рейсы из Вильнюса. „Пассажиры должны напрямую связаться с авиакомпаниями или туроператорами, у которых были приобретены билеты, относительно запланированных корректировок рейсов в эти дни. Авиакомпании будут напрямую информировать своих пассажиров о возможных альтернативах“, — сказал он.

Также пока есть неясность по поводу переноса рейсов в Каунасский аэропорт и возможном увеличении там трафика. „Неразберихи не будет, все процессы сейчас интенсивно планируются, планируются дополнительные кадровые и инфраструктурные ресурсы, которые могут понадобиться“, - добавил он.

"Решения о переносе регулярных и чартерных рейсов на другие, более близкие даты или предложении иных альтернатив пассажирам зависят напрямую от авиакомпаний или организаторов поездок, поэтому говорить об изменении пассажиропотока и перераспределении между аэропортами пока рано. Важно понимать, что общая цель всех структур, ответственных за саммит НАТО, заключается в том, чтобы все делегации прибыли на мероприятие без каких-либо помех и уехали после его завершения. Предварительно планируется принять около 50 делегаций из зарубежных стран, аэропорты готовы к такому количеству делегаций“, - добавил Василяускас.

Компенсации не будет