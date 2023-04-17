Как реставрируют Нотр-Дам после пожара. Собор Парижской Богоматери хотят открыть в 2024 году

Обещание в столь короткий срок спасти сожженный собор Парижской Богоматери на тот момент выглядело типичным макроновским хвастовством.

И тем не менее, в четвертую годовщину пожара перспектива через год увидеть собор во всей красе уже не кажется несбыточной.

„Мы перед всем миром обязались закончить работы за пять лет, - говорит отставной генерал Жан-Луи Жоржелен, которого назначили ответственным за реконструкцию. - На кону наша репутация. Поэтому мы должны объединить все наши знания, усилия и мастерство и добиться этой цели“.

Если у этого реставрационного проекта есть символ, то это, несомненно, 66-метровый шпиль, обрушение которого стало ужасающим концом апрельского пожара 2019 года.

Сегодня на одном из предприятий на востоке Франции завершаются работы по созданию нового шпиля - и это несомненный признак веры в реальность скорого восстановления.

Совсем недавно в Париж уже привезли и установили на крыше собора основание для этого шпиля: конструкцию весом свыше 80 тонн, сделанную из сотен дубовых стволов, которые были срублены в древних французских лесах.

Основание это было выверено до миллиметра, чтобы точно попасть в углы средневековой кладки там, где это было задумано архитекторами 900 лет назад.

„В ближайшие месяцы парижане смогут наблюдать, как над собором будет подниматься шпиль, - говорит генерал Жоржелен. - Сначала он будет весь в лесах, но к концу года его откроют, и тогда они поймут, что собор по-настоящему вернулся“.

Действительно, шпиль собора давно стал неотъемлемой и любимой частью парижского горизонта, однако к первоначальному, средневековому Нотр-Даму он отношения не имеет. Собственно, его построили лишь в середине XIX века на замену старому шпилю, который разобрали еще во времена французской революции, якобы потому, что он шатался (а быть может тогдашним властям просто был нужен свинец).

В тот же период было заменено множество витражей, потому что старое стекло стало слишком хрупким.