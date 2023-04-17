Из Парижа в Италию: новый поезд свяжет столицу Франции с двумя популярными итальянскими городами

Французская железнодорожная компания Midnight Trains планирует запустить ночной маршрут из столицы Франции. Он свяжет Париж с Миланом и Венецией и доставит вас в эти популярные итальянские города без ограничений на багаж, очередей и тесных кресел в самолете.

В 2024 году также заработает еще один новый железнодорожный маршрут дальнего следования между Парижем и Берлином, который с помощью этого маршрута соединит Германию с Италией.

Кроме того, компания Midnight Trains планирует в будущем запустить собственные рейсы из Парижа в Копенгаген, Берлин и Эдинбург. Конкретная дата начала работы этих маршрутов пока не объявлена.

Компания заявляет, что надеется добавлять по одному новому сервису в год из своего узлового центра во французской столице, а к 2030 году создать полностью функционирующую сеть.

Маршрут из Парижа в Милан и Венецию должен заработать в 2025 году. Это поможет сделать международные железнодорожные путешествия в популярные города Европы намного проще и легче.

Путешествие в Италию в „отеле на колесах“

Путешественники все больше осознают влияние перелетов на окружающую среду, а Франция только что стала первой страной, запретившей внутренние перелеты, если у них есть железнодорожная альтернатива. Такое изменение во взглядах привело к буму международных поездок на поездах: железнодорожные маршруты открываются по всей Европе. А поезда со спальными местами предлагают прекрасную возможность выехать вечером из дома и утром проснуться в пункте назначения.

Но современные услуги совсем не похожи на сомнительные предложения прошлого. Компания Midnight Trains утверждает, что ее электропоезда похожи на „отель на колесах“, где особое внимание уделяется уединению, качественным кроватям и хорошей звукоизоляции. В номерах есть отдельные душевые, и пассажиры могут выбирать между одно-, двух- и четырехместными номерами.

На борту также есть бар с коктейлями и рестораны. Вы даже сможете заказать еду и напитки прямо в номер… купе.

Французская компания, управляющая поездами, надеется удовлетворить самые разные потребности пассажиров и утверждает, что она спроектировала свои составы таким образом, чтобы в них можно было найти жилье, соответствующее цене и комфорту каждого.