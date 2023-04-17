В Таллиннский аэропорт больше нельзя доехать на трамвае. А как теперь добраться?

Автобусные остановки аэропорта находятся у края пассажирского терминала со стороны города, оттуда можно попасть в терминал на эскалаторе или лифте и войти в зону прилета. Есть одно исключение: автобус № 2, остановка которого расположена на Тартуском шоссе примерно в 100 метрах от аэропорта.

Чтобы добраться до аэропорта из центра города, воспользуйтесь автобусом № 15 или № 2 (остановка на Тартуском шоссе). Поездка в аэропорт занимает около 20 минут. Расписание автобуса № 15 можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Расписание автобуса № 2 можно посмотреть ЗДЕСЬ .

Маршрут Виймси-аэропорт обслуживает автобус № 49. Расписание автобуса можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Маршрут Ласнамяэ-аэропорт обслуживает автобус № 65. Расписание автобуса можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В городских автобусах действуют как единая проездная карта Ühiskaart, так и обычные билеты. Одноразовый билет (€2) можно купить через валидатор у передней входной двери автобуса с помощью бесконтактной банковской карточки.

Кроме того, в продаже имеются часовые и дневные билеты, для приобретения которых необходима единая проездная карта Ühiskaart. Жители Таллинна могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. С более подробной информацией о билетах можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

На автобусной остановке аэропорта останавливаются также некоторые автобусы междугородных линий, следующие в Таллинн по Тартускому шоссе. Но поскольку не все автобусы останавливаются в аэропорту по требованию, заранее убедитесь, что вы выбрали правильный маршрут. При посадке в автобус обязательно сообщите водителю, что вы желаете выйти в аэропорту. Ознакомиться с информацией об автобусных линиях и остановках можно ЗДЕСЬ.